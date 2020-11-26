УЕФА похоронил сборную Украины в Лиге наций. Как и почему это случилось

Сборная Украины не получила возможности провести решающий матч в нынешнем сезоне Лиги наций и покинула элитный дивизион турнира. УЕФА присудил техническое поражение команде Андрея Шевченко за поединок со Швейцарией в последнем туре, который так и не состоялся. Это стало следствием вспышки коронавируса, а также целого ряда действий со стороны швейцарских властей и украинской делегации.

Много тестов на СOVID-19 и главный врач Люцерна: как все было

Ситуация с коронавирусом в сборной Украины вызывала тревогу еще до матча со Швейцарией. В Лейпциге перед игрой с Германией все происходило примерно по тому же сценарию, когда накануне четыре футболиста сборной Украины сдали положительные тесты. Тогда местные власти не стали вводить карантин или запрещать гостям выходить на поле, но команды прошли еще одну проверку в день поединка.

В Люцерне было несколько новых штрихов, главный из которых - в день игры сборная Украины получила четыре новых теста со знаком "+" у тренера и трех футболистов. Накануне аналогичный результат также получили три украинских игрока. УЕФА, городские власти и УАФ все равно были готовы к проведению матча, но на сцену вышел главный санитарный врач Люцерна.

Именно этот человек изучил все результаты тестов и принял судьбоносное решение отправить сборную Украины на карантин в полном составе. В тот момент наличие 13 здоровых футболистов в обойме украинской сборной для участия в игре, что требует регламент УЕФА, потеряло смысл.

Швейцарцы предложили выход из ситуации - привезти в самые сжатые сроки абсолютно новый состав сборной Украины, после чего была допущена первая и, возможно, главная ошибка с нашей стороны. В Украинской ассоциации футбола сразу заявили о невозможности собрать новую команду к вечеру или для проведения матча на следующий день, 18 ноября.

Дальше было много комментариев и три возможных сценария - перенос поединка, техническое поражение одной из сторон и жребий на три исхода. Апелляционный комитет УЕФА вынес решение присудить Украине техническое поражение со счетом 0:3.

Почему решение - не в пользу Украины: пока только догадки

УЕФА вынес решение о техническом поражении украинской сборной, а мотивирующая часть появится позже, поэтому пока остается только догадываться о конкретной причине такого развития событий.

В Швейцарии прекрасно понимали, к чему все идет. УЕФА после начала пандемии представил регламент с техническими моментами в случае вспышки коронавируса, правилами проведения матчей с болельщиками и без них и другими деталями. Но самое важное - окончательное решение об отмене игр в каждом случае может принимать руководство отдельной страны или города. Их позиция оказывается выше всех документов УЕФА.

Новые случаи COVID-19 в составе гостей в день игры стали последней каплей. Играть против основы сборной Украины, пусть и ослабленной, да еще и пытаясь победить, чтобы выйти на третье место и сохранить прописку в элите - не лучший вариант, когда есть альтернатива.

Когда штаб-квартира УЕФА расположена в швейцарском Ньоне - грех не воспользоваться шансом одержать победу на юридическом поле. Чисто технически введение карантина для сборной Украины был логичным и крайне удачным шагом. Соперник потерял возможность выйти на поле, а привезти новый состав отказался. Все остальное - лишь возмущения с украинской стороны, а в сухом остатке Украина не сделала все возможное, чтобы матч не сорвался.

В данном случае присутствует только один тонкий момент - территориальная принадлежность руководящего органа европейского футбола к Швейцарии. Но по сути доказать здесь определенную предвзятость нельзя. Остается только принять все обстоятельства и готовиться к Лозанне.

Многое в этом деле зависело от УАФ. И в целом украинская сторона делала все верно - не звучало никаких дерзких высказываний, лишь констатация фактов о вспышке коронавируса, невозможности привезти новых футболистов и призывы к справедливому решению.

Когда УЕФА сообщил о невозможности провести игру, акцент делался на одном моменте - нежелании УАФ собирать новый состав. Руководитель украинского футбола Андрей Павелко в комментарии после вердикта также писал, что необходимость вызывать другую команду всего за сутки согласно протоколу "Возвращение к игре" является практически невыполнимой миссией.

Директор сборной Швейцарии Пьерлуиджи Тами заявил, что не почувствовал инициативы со стороны Украины в поисках решения проблемы. Вполне возможно, что УАФ стоило заявить о готовности собрать новый состав в сжатые сроки и рассчитывать, что УЕФА не решится присуждать техническое поражение. Однако в таком случае украинская молодежь могла быть разбита швейцарцами на поле, и итог был бы по сути таким же. В УАФ, скорее всего, рассуждали похожим образом.

Официальным ответом УАФ на предложение привезти новую команду было несколько аргументов. Один из них - игроки не успеют прилететь, сдать тесты и получить их результаты к вечеру 17 ноября. Кроме того, молодежная сборная Украины играла в отборе на Евро-2021 накануне, а у некоторых отсутствовали биометрические паспорта. Куда более активно украинская сторона призывала освободить команду Шевченко от карантина и дать провести поединок тем, кто уже находится в Швейцарии.

Если в дальнейшем никаких новых подробностей не появится, то можно сделать вывод, что сборная Украины оказалась в ситуации, из которой невозможно найти положительный для себя выход. Оставалось рассчитывать на благосклонность УЕФА, но многие юристы еще до заседания Апелляционного комитета говорили, что козырей у швейцарцев значительно больше.

УЕФА имел прецедент, который похоронил надежду Украины

Совсем недавно сборная Норвегии не смогла вылететь на игру против Румынии в Лиге наций. Норвежское правительство запретило вылет команде после того, как у одного из скандинавских футболистов подтвердился коронавирус.

Норвегия просто не явилась на матч, поэтому здесь все было довольно предсказуемо. Также можно вспомнить игру "Ювентуса" с "Наполи" в чемпионате Италии в прошлом месяце. Неаполитанцы по этой же причине не смогли вылететь в Турин, а решение о техническом поражении выносилось на уровне руководства Серии А.

7 сентября состоялся матч Лиги наций, в котором Чехия принимала Шотландию. В лагере чехов положительные тесты на COVID-19 сдали работники обслуживающего персонала, а не футболисты, да еще и в день проведения матча прошлого тура против Словакии.

Тем не менее, основной состав сборной Чехии все равно был отправлен на карантин, а против шотландцев были заявлены 23 новых игрока, из которых 20 - дебютанты. Чехия потерпела поражение со счетом 1:2.

Но все это - лишь похожие случаи по сравнению с августовской историей в квалификации Лиги чемпионов. Тогда фарерский "Клаксвик" должен был принимать словацкий "Слован".

В составе гостей подтвердился коронавирус, в связи с чем матч перенесли с 19 на 21 августа. "Слован" должен был собрать резервный состав для участия в игре, а основу поместили на карантин власти Фарер.

Позже в "Словане" подтвердились новые случаи заражения, в связи с чем поединок не состоялся. Словаки получили техническое поражение 0:3 и попытались оспорить его в Спортивном арбитражном суде Лозанны, но решение осталось в силе.

Следовательно, у юристов сборной Швейцарии было просто гигантское преимущество в виде прецедента, который один в один напоминает ситуацию в Люцерне. В УЕФА это тоже учли и не стали поступать иначе при похожих вводных данных.

Весьма вероятно, что в Лозанне апелляцию Швейцарского футбольного союза могли поддержать и отменить любой вердикт УЕФА. Сейчас этого, разумеется, не случится, так как швейцарцы празднуют победу, хоть и техническую.

Впереди - Лозанна и минимум оптимизма

Из всего вышеуказанного остается сделать вывод, что шансов выиграть апелляцию в суде Лозанны практически нет.

Вице-президент УАФ Юрий Записоцкий, а также Андрей Павелко в один голос заявили о несогласии с вердиктом УЕФА и планах подавать апелляцию, как только поступит полный тест решения с мотивировочной частью.

Во всех похожих случаях команды, которые не могли выйти на поле из-за коронавируса, получали техническое поражение. Вполне вероятно, что в дальнейшем разбирательстве будет делаться упор на предвзятость врача Люцерна, но случится настоящее чудо, если в швейцарском суде этот фактор окажется решающим. Больше похоже на фантастику.

Павелко также заявил, что этот случай является "опасным прецедентом", который не соответствует спортивному принципу определения победителя. Президент УАФ хочет вынести на рассмотрение УЕФА увеличение сроков на формирование новой сборной, если в команде выявлен коронавирус. Однако к судьбе сборной Украины эта инициатива относится крайне отдаленно.

А пока сборная Украины покидает элитный дивизион Лиги наций. Андрей Шевченко и футболисты оказались жертвами коронавируса и большой политической игры. В матче со швейцарцами нашей сборной было достаточно ничьи, чтобы остаться в Лиге А, но даже шанса побороться команда не получила.

Главный тренер Андрей Шевченко поступил правильно, когда поблагодарил футболистов и сотрудников сборной за выступление в Лиге наций, не комментируя решение УЕФА. Тем не менее, эта история однозначно может сказаться на психологическом состоянии сборной Украины. При тренерском штабе Андрея Шевченко украинские футболисты обрели менталитет победителей, но как этот случай отразится на команде перед чемпионатом Европы – сказать сложно.

Данил Слесь

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