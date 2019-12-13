Принять и смириться. Провал украинских клубов на евроарене закономерен

Это была кошмарная неделя и провальная осень для украинских клубов в еврокубках. Всего две победы в 18 матчах на троих. Если эта цифра вдруг не слишком удручает, тогда вот такой факт, чтобы понять, насколько все плохо - в таблице коэффициентов УЕФА в этом сезоне нас опережает Кипр.

В предыдущий раз лишь один украинский клуб выходил в плей-офф еврокубков в сезоне 2016-2017, но тогда и "Шахтер", и "Динамо" играли в Лиге чемпионов. Теперь "горняки" не вышли в плей-офф ЛЧ из не самой сложной группы. А то, что произошло с "Динамо", вообще не очень просто уложить в голове. Но придется. Все ведь к этому и шло, не так ли?

"Шахтер". Пощечина от фортуны

Давайте честно - "Шахтер" не заслужил выхода в плей-офф Лиги чемпионов. Ни в отдельно взятом матче 6-го тура с "Аталантой", ни если рассматривать всю дистанцию. Из шести матчей группового этапа команда Луиша Каштру лишь в одном показала настоящий класс - в выездном поединке с "Ман Сити" (1:1).

В остальных играх было много всего, что позволяло набирать очки - неплохие отрезки, везение, характер, голы в концовках, Андрей Пятов... Но никак не стабильный уровень доминирования над соперниками, который позволял бы называть "горняков" лучшей командой этой группы после "Ман Сити". "Шахтер" по ходу матчей проигрывал загребскому "Динамо" и уступал "Аталанте", "Шахтер" пропустил во всех шести поединках ЛЧ...

После матча с "Аталантой" можно сколько угодно пенять на арбитра, который должен был удалять форварда соперника Луиса Муриеля, но не сделал этого, зато удалил Додо, на VAR, который не засчитал гол "Шахтера", но засчитал гол "Аталанты" из-за пятки (Ахиллесовой, похоже) Сергея Кривцова. Но проблема в том, что "Шахтер", кажется, не особо-то и стремился выиграть, ведь и ничьи могло хватить (и хватило бы). Отданная сопернику с первых минут инициатива и два удара в створ за весь матч - хорошая иллюстрация.

"Шахтеру" в этом розыгрыше ЛЧ все сходило с рук, но когда-то это должно было закончиться. Фортуна чаще всего возвращает долги, и в этот раз должок получился довольно болезненным. "Горнякам" еще нужно сказать спасибо "Ман Сити", который нашел в себе мотивацию, чтобы обыграть в последнем туре загребское "Динамо". Иначе для "Шахтера" все могло завершиться не пощечиной от фортуны, а выстрелом наповал.

Есть еще один важный момент. Этому составу "Шахтера" не хватает баланса и стабильности. С одной стороны, есть стареющие и сдающие игроки (Евгений Коноплянка, Марлос, Исмаили), которых, возможно, уже нужно было отпустить или не подписывать, в случае с первым. С другой - перспективные, набирающие обороты, но нестабильные и неокрепшие футболисты (Тете, Манор Соломон, Додо). Добавьте к этому капитана без мотивации (Тайсон хотел покинуть "Шахтер" еще летом, а теперь нарвался на недовольство со стороны одноклубника) и получите команду, в которой лишь несколько футболистов могут демонстрировать высокий уровень от матча к матчу. Эта команда не готова играть в плей-офф Лиги чемпионов. Нужно принять это и смириться.

Об уровне конкуренции "Шахтера" в чемпионате Украины и о том, как сильно это влияет на выступление команды на евроарене, рассуждать в очередной раз не хочется. Это, увы, не изменится в ближайшее время.

"Динамо". Хождение по мукам

В матче против "Лугано" "Динамо" действительно создало много моментов, вполне могло выигрывать и проходить дальше. Но все произошло именно так, как и должно было произойти. Итог всей этой еврокубковой кампании киевлян, начиная еще от "Брюгге", вполне закономерен.

В группе, в которой "Динамо" должно было решить вопрос выхода в плей-офф примерно после четвертого тура, киевляне довели все до последнего матча. Команда по большей части просто мучила болельщиков. От абсолютно худшего результата в истории выступлений на групповом этапе Европы "Динамо" спас лишь гол Виктора Цыганкова. Вы точно хотели продолжения всего этого?

После матча Артем Беседин извинился перед болельщиками и сказал, что "Динамо" должно было выходить из такой группы "с закрытыми глазами". Проблема в том, что Артем не забивает с пары метров даже с открытыми. А с закрытыми глазами, увы, нужно смотреть матчи "Динамо", если вам только не нравится боль.

Президент "Динамо" Игорь Суркис как-то сказал, что не хочет, чтобы его команда пропускала по шесть голов в Лиге чемпионов: "Лучше мы будем тихо ехать, но играть в том турнире, в котором заслуживаем играть". Что ж, теперь "Динамо" пропускает четыре от "Мальме", и уже как-то боязно становится от того, что президент "Динамо" скажет в следующий раз.

Приход Алексея Михайличенко дал "Динамо" лишь эпизодическую встряску (в том числе с победой над "Шахтером" в Кубке Украины). Дальше стало только хуже. Даже хуже, чем при Александре Хацкевиче.

Но Игорь Суркис, скорее всего, не уволит Михайличенко. Потому что есть "железный" аргумент - это же не Михайличенко готовил команду к сезону, а Хацкевич. Нужно же посмотреть, что будет с командой в следующем году после зимних сборов. А смотреть на самом деле не на что - "Динамо" выиграет Кубок Украины (там просто не осталось серьезных конкурентов) и кое-как все же выползет на второе место в УПЛ (хотя это все же под вопросом). Михайличенко, как триумфатор Кубка, останется в "Динамо", ну а потом киевляне не пройдут квалификацию ЛЧ. Если ничего не поменять кардинально, это хождение по мукам не закончится никогда. Да-да, принять и смириться.

"Александрия". И на том спасибо

Подопечные Владимира Шарана, дебютанты группового этапа, набрали три очка в шести матчах в не самой простой группе. Что ж, и на том спасибо. От "Александрии" изначально никто особо ничего не ждал - в желании команде не откажешь, но бронзовый призер УПЛ в Лиге Европы изначально выступал под девизом "Главное не победа, а участие". И хуже всего, что это даже не повод для расстройства, а лишь суровая констатация нынешнего уровня нашего чемпионата.

Принять и смириться. Лучше пока не будет.