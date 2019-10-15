Шевченко не просто сдержал свое слово. Эта сборная Украины - одна из лучших в истории!

Первое место в одной группе с командами Португалии и Сербии (просто посмотрите на стоимость их составов), досрочный выход на чемпионат Европы, шесть побед в семи матчах отбора с общей разницей мячей 15-2 и возможное попадание в первую корзину при жеребьевке Евро-2020.

Нет, это не сон. Андрей Шевченко и его тренерский штаб сделали из сборной Украины команду, которая может громить Сербию, выглядеть Бразилией образца ЧМ-2002 на фоне Литвы и побеждать действующих чемпионов Европы.

Сборная Украины в третий раз в истории пробилась на чемпионат Европы. До этого мы попадали на континентальное первенство сперва как хозяева, потом "снимали проклятие плей-офф", и теперь впервые пробились на чемпионат Европы напрямую и столь уверенно.

Украина - Литва: без шуток о валидоле

Октябрьский цикл сборная Украины начала с уверенной, хоть и не разгромной победы в матче против аутсайдера группы В Литвы - 2:0 с дублем великолепного Руслана Малиновского, на счету которого 3 гола и 3 ассиста в этом отборочном цикле и без которого представить полузащиту сборной Украины уже практически невозможно.

Это была самая что ни на есть победа на классе. И это было довольно скучно. Как ни парадоксально, но в этом вся прелесть. Сборная Украины давно приучила нас шутить о валидоле. И вот - о чудо - вновь не пришлось ни переживать, ни пытаться оригинально пошутить там, где это уже невозможно.

Эта команда показала, что может побеждать так, как это делают признанные топ-сборные - разбирать соперников ниже классом, не прикладывая каких-то сверхусилий, выигрывать, позволяя своему голкиперу на протяжении большей части игры просто топтаться с места на место. Еще раз - Украина прямо сейчас может побеждать, как настоящая топ-сборная.

"Желто-синие" обыграли Литву, еще и сэкономив силы. Александр Караваев, Роман Яремчук и Виталий Миколенко отдыхали (все они с первых минут вышли на поле против Португалии), Марлос, Андрей Ярмоленко и Тарас Степаненко ушли с поля за 20-30 минут до финального свистка.

Украина - Португалия: с настроем только на победу

В этом году сборная Украины каждый раз проводила спаренные матчи по одной схеме - отличный результат в первом поединке, и сложные вторые игры (так дважды было с Люксембургом, так было и в товарищеской игре против Нигерии в сентябре, хотя там и был экспериментальный состав). Перед Португалией были те же опасения, но они развеялись довольно быстро. Украина открыла счет в дебюте матча, а уже к середине первого тайма стало окончательно понятно, что "проклятие второго матча" будет снято.

Наша сборная вышла на этот поединок по-настоящему заряженной - с настроем не откладывать вопрос выхода на последний тур, не ехать в Сербию, чтобы проиграть там с нужным счетом, нет, нет и еще раз нет. Сборная вышла на матч против Португалии, чтобы выиграть. Не отстоять ничью, которой тоже вполне хватило бы, а именно выиграть.

"У нас есть уверенность в своих силах", - говорил Ярмоленко о матче против португальцев, и это была не просто дежурная фраза для прессы. "Желто-синие" показали, что это на самом деле так, что эта команда может быть уверена в победе над чемпионами Европы.

Андрей Шевченко и его тренерский штаб вновь прекрасно подготовились к матчу. На этот раз "фишкой" стала постоянная смена позиций Марлоса и Романа Яремчука - первый уходил в центр атаки, второй смещался на фланг, чтобы "возить" там соперников. Когда же Марлос опускался вглубь - португальские защитники и вовсе не понимали, что делать и куда бежать.

Да, во втором тайме у Португалии были моменты, чтобы уйти от поражения, да, концовка была нервной, но даже после удаления Тараса Степаненко (привет "самому перепуганному судье") и юбилейного 700-го гола в карьере Криштиану Роналду была уверенность в том, что сборная не упустит нужный результат. Не в этот раз.

За один отборочный цикл мы одержали две чудо-победы. Сперва разгромили Сербию, теперь обыграли Португалию. И рейтинг самых запоминающихся побед в истории сборной Украины пора подкорректировать.

Шевченко сдержал свое слово

Андрей Шевченко до начала отборочного цикла обещал, что сборная Украины выйдет на Евро. Он не просто сдержал свое слово. Он создал сборную, за которую хочется болеть и которой можно гордиться, сборную с поставленной игрой - одну из лучших в истории Украины.

Да, у нас есть отличное поколение футболистов - то самое, которое выбралось из тепличных условий чемпионата Украины, да, у нас есть два натурализованных игрока. Но это не просто набор хороших игроков, у нас есть команда.

Шевченко достучался до этих футболистов, заставил их поверить в свои силы, в то, что эта сборная может играть в свой футбол и никого не бояться. "Наконец-то пришел тренер, который раскрывает игроков", - это слова Андрея Пятова. Шевченко отсеял из этой сборной футболистов, которые ей больше вредили, чем помогали, он создал в ней прекрасный микроклимат.

Шевченко позволил болельщикам забыть о бесконечном количестве "опорников" (вместо этого у нас просто великолепно работающая полузащита) и о мучениях вместо игры в футбол. Украина выиграла сперва свою группу в Лиге наций, а теперь и в отборе на Евро-2020. Эта сборная растет на глазах. Где-то не без проблем - еще весной команда лишь благодаря автоголу обыграла Люксембург - но "желто-синие" не просто заслужили то везение, они уже сполна его отработали.

И да, это тот самый Шевченко, на которого лилась волна хейта за то, что он входил в тренерский штаб Михаила Фоменко во время провального Евро-2016 и после этого не ушел вместе с остальными тренерами, а возглавил сборную, за то, что он взялся тренировать главную команду страны без малейшего опыта, за то, что он кум Андрея Павелко и получил работу "по блату", за невыразительный (а, возможно, даже и провальный) отборочный цикл на ЧМ-2018.

Пора окончательно переобуться и сказать Шеве спасибо. Он не просто все доказал, он уже замахнулся на статус дважды легендарной для украинского футбола фигуры - сперва как футболиста, а теперь и как тренера.

Кто-то может сказать, что Шева - просто "свадебный генерал". Послушайте, даже если предположить, что это и на самом деле так, то и тут есть весомый аргумент. Окружить себя нужными людьми, сформировать команду, которая знает, как добиться результата, которая будет работать как единый механизм - это тоже очень непростая задача. И Шевченко с ней справился.

Он обязательно уйдет в "Милан" - заслужил. Но не завтра. Потому что теперь (и сперва) мы ждем от Шевченко и его команды подвигов и на Евро-2020.

Антон Дударь