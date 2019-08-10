Новая встреча грандов: анонс матча Динамо - Шахтер

Киевское "Динамо" примет донецкий "Шахтер" в матче третьего тура УПЛ

10 августа в рамках третьего тура украинской Премьер-лиги пройдет матч двух грандов украинского футбола - "Динамо" будет принимать "Шахтер". Команды сыграют на НСК "Олимпийский".

Встреча начнется в 17.00.

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Матч за Суперкубок

Для "Динамо" и "Шахтера" эта встреча будет уже второй в новом сезоне. В самом его начале команды разыграли Суперкубок Украины. Трофей достался киевлянам, которые сумели переломить ход встречи за три минуты. На точный удар Алана Патрика динамовцы ответили голами Виталия Буяльского и Дениса Гармаша на 80-й и 83-й минутах.

"Динамо"

На внутренней арене начало нового сезона "Динамо" может занести себе в актив. Киевляне одержали две победы в двух стартовых турах УПЛ, не пропустив при этом ни одного мяча. Подопечные Александра Хацкевича сперва на выезде обыграли "Карпаты" (2:0), а затем также в гостях выиграли у "Львова" (3:0).

В то же время на евроарене "Динамо" стартовало неудачно. В первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов киевляне в гостях уступили бельгийскому "Брюгге" (0:1).

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"Шахтер"

"Шахтер" свою еврокубковую кампанию начнет уже в сентябре, а потому пока команда выступает только в Премьер-лиге. Под руководством нового главного тренера Луиша Каштру "горняки" стартовали в чемпионате с волевой победы в выездном матче против "Александрии" (3:1), а во втором туре разгромили "Карпаты" (3:0).

История противостояний

"Динамо" и "Шахтер" провели друг против друга 91 матч. На счету киевлян - 32 победы, у "горняков" - 33. Еще 26 матчей завершились вничью.

Травмы

"Шахтеру" в этом матче не поможет Виктор Коваленко, который из-за травмы пропустит от двух до трех недель. У "Динамо" - под вопросом участие в игре Владимира Шепелева, который травмировался перед игрой с "Брюгге".

Слова перед матчем

Денис Гармаш, полузащитник "Динамо":

"Как будем играть с "Шахтером"? Как и в предыдущих матчах. Тренерский штаб подскажет, как действовать на поле, а мы будем реализовывать установки и выигрывать как в Суперкубке Украины".

Исмаили, защитник "Шахтера":

"К украинскому классико подходим полностью готовыми. Все ребята в команде осознают важность поединка, ведь уже на старте чемпионата есть возможность опередить главного конкурента. Встречи с "Динамо" - это всегда нечто особенное для нас. Много работаем, чтобы не повторить ошибок, допущенных в игре за Суперкубок".

Ориентировочные составы

"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Сидорчук, Буяльский, Гармаш, Цыганков, Вербич, Беседин

"Шахтер": Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик, Марлос, Тайсон, Тете, Мораес

Арбитр

Судить встречу будет бригада арбитров во главе с Ярославом Козыком, который во второй раз в карьере обслужит матч грандов украинского футбола.