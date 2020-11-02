Усик получил жесткий урок от Чисоры. Украинец пережил шторм, но это только начало

Александр Усик во второй раз в своей профессиональной карьере вышел на ринг в супертяжелом весе. В Лондоне украинец одержал победу единогласным решением судей над Дереком Чисорой, но этот успех привел к появлению еще большего количества вопросов относительно перспектив бывшего абсолютного чемпиона мира.

Опыт важнее статистики

Минувший бой показал, что статистика побед в боксе порой мало о чем говорит. Боец с длительной серией без поражений может оказаться куда более простой мишенью, чем парень, проигрывающий регулярно. Все зависит от качества оппозиции в послужном списке.

Усик в дебютном поединке в хэвивейте без каких-либо проблем разделался с Чаззом Уизерспуном, который победил восьмерых своих предыдущих соперников. Но было предельно понятно, что Дерек Чисора - совсем другой уровень, хотя британец и проиграл три из последних девяти боев.

Уизерспун побеждал малоизвестных боксеров, тогда как Чисора сражался легендами и восходящими звездами - Тайсоном Фьюри, Кубратом Пулевым, Дэвидом Хэем, Виталием Кличко и многими другими. Дерек - последняя ступенька перед элитой дивизиона, настоящая проверка новичков на прочность и серьезный тест для суперзвезд.

Усик был чем-то средним между этими двумя категориями - украинец делает первые шаги в весовой категории, но при этом уже является бывшим абсолютным чемпионом мира с колоссальным опытом в любителях и крузервейте.

Чисора показал все, к чему должен быть готов Усик в будущем

Несколько переносов боя из-за коронавируса, отсутствие фанатов и длительная пауза не стали решающим фактором для бойцов. Оба качественно подготовились и показали свой максимум в этих условиях. Больше удивить получилось даже у Чисоры, потому что Усик просто провел бой на своем уровне и в привычной манере: быстрые ноги, техника, "игра" на ринге и точные удары, приносящие очки.

Дерек Чисора с годами стал только лучше - особенно в плане интеллекта и физической мощи. Британцу хватило мастерства, чтобы устроить украинцу бурю в первых раундах и выстоять, когда силы были на исходе. Усик на старте боя был откровенно потрясен агрессией соперника. Оппонент яростно шел вперед, позабыв о защите, а мощные удары прилетали со всех сторон. Чисора действовал "грязно", периодически наступал на ноги Усику, пытался подключать локти во время ударов, пробивал украинца даже во время клинчей, что напоминало хоккейную драку. Рефери часто закрывал глаза на поведение британца, но этого стоило ожидать - Усик был в гостях.

Перед боем команда Усика жаловалась на перчатки соперника - они были слишком тонкими. Александр боксировать в таких отказался, а план Чисоры подтвердился на ринге. Британец делал ставку на единственный "лаки-панч", который отправит экс-чемпиона мира в нокаут. Усик выстоял и впервые показал всему миру, что победить его только за счет преимущества в виде 17 килограммов веса и тяжелых ударов не получится.

Ближе к середине боя все встало на свои места. Чисора устал и замедлился, Усик услышал призывы тренера больше двигаться, нашел свою дистанцию и принялся набирать очки. В седьмой и восьмой трехминутках даже показалось, что украинец может отправить британца в нокдаун, но Чисора каждый раз находил в себе резервы продолжать огрызаться.

Именно это вызывает тревогу. Особенность хэвивейта заключается в том, что соперник может "выключить свет" в любую секунду. Усик уже доказывал, что умеет отправлять оппонентов "спать", но все-таки в рамках супертяжелого дивизиона его можно назвать технарем без нокаутирующего удара.

И если такая манера практически гарантировала ему победу в крузервейте, то в этом дивизионе украинец находится в постоянной опасности получить один тяжелый панч даже не от чемпионов, а от соперников уровня Чисоры. Многие из них пользуются нокаутирующим ударом в качестве главного оружия.

Чисора первым показал Усику "выжимку" всего, что ждет украинца дальше. И недостатки украинца в этой среде обязательно себя еще проявят. Чисора - просто авантюрный сорвиголова, но главные звезды дивизиона обладают не только физической мощью и ударом, но и техникой во многом не хуже, чем у Александра.

Лицо не скучное. Усику поможет его харизма

Отдельно стоит сказать о том, насколько мощно был продан этот бой. В современном боксе мало быть просто сильным бойцом - требуется шоу, чтобы привлечь рекламу, заинтересовать промоутеров и зрителей.

Многие критиковали за это братьев Кличко. Их считали скучными и слишком серьезными. Главное воспоминание о бое Чисоры с Виталием - пощечина от британца. Это максимально характеризует всю индустрию бокса.

Усик оказался достойным шоуменом и продолжил открывать себя миру. Украинец снова танцевал во время тренировок, записывал забавные обращения к Чисоре и получал на них ответы в похожем стиле. Между соперниками было минимум треш-тока, но хватало веселых мемов и посланий в стиле "Дерек, я иду за тобой".

На одном из взвешиваний соперники даже обнялись, а на последней встрече перед боем Чисора представил свою версию Джокера - в белом цвете и с черной улыбкой. Усик на пресс-конференции напомнил, что королем зверей является лев, а не слон, намекая, что размер не играет решающую роль. Британец быстро отреагировал и вышел на ринг в футболке со слоном. Оба после тяжелого боя разделили трапезу из бургеров.

В будущем Усику поможет способность веселиться. К примеру, действующий чемпион мира Тайсон Фьюри - тот еще умелец создать нерв перед своими боями и заставить людей и спонсоров платить. Промоутеров интересуют в первую очередь такие персонажи. Очевидно, что с ними проще раскрутить ивент.

Выходец из крузервейта с огромным опытом и чемпионскими амбициями без фанатской базы в США или Великобритании - посредственная и потенциально опасная опция для суперзвезд дивизиона.

А вот весельчак, который может поддержать разборки перед поединком, является именно тем претендентом, ради которого чемпионы будут рисковать своими поясами. Такое событие имеет больше шансов войти в историю и сорвать куш в финансовом плане.

Впереди - туман

Усику в некотором смысле не повезло. Украинец перешел в супертяжи, когда там и без него полным ходом развивается одна из самых заметных эпох в истории, которая началась после заката Владимира Кличко.

В этом весе много лет было тихо. Прошли времена Майка Тайсона и Леннокса Льюиса, наступило время Виталия и Владимира Кличко, которые долго уничтожали всех на своем пути. Первый закончил раньше, а младший из братьев держался до 2017 года.

Затем на сцену вышел Энтони Джошуа, которого можно назвать продолжателем дела Владимира. Спокойный, не бросается словами, а любит доказывать все на ринге. Его победа над младшим Кличко стала ритуалом, после которого Владимир "сертифицировал" своего наследника и со спокойным сердцем ушел на покой.

Параллельным курсом шли Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер. Первый - "плохой парень", в которого никто не верил. Нескладный, без горы мышц, но с невероятным боксерским интеллектом, длинными руками и ногами. Уайлдер - чистый нокаутер с идеальной мускулатурой и большим талантом.

Эта троица диктует свои условия. Усик после победы над Чисорой стал обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет Джошуа. Но у Энтони в планах на следующий год - битва с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира. Когда речь идет о таких событиях - обязательные защиты титула превращаются во второстепенную формальность.

Да, украинец уже заявил, что не примет финансовую компенсацию за то, чтобы ждать и уйти с пути Джошуа. Александр сам хочет завоевать все титулы, но сейчас он не является главным героем всей этой истории.

Против планов Усика выступают по сути все. Промоутеры, спонсоры и фанаты по всему миру с нетерпением ждут сражения двух "гигантов" - Джошуа и Фьюри. Это одно из главных событий в истории бокса последних десятилетий. Вряд ли украинцу из крузервейта дадут разрушить эту мечту. Есть надежда, что Джошуа освободит титул WBO, однако в таком случае на кону его битвы с Фьюри не будет статуса абсолюта, поэтому верится в данный сценарий тоже с трудом.

Многое будет зависеть от работы промоутеров украинца - Александра Красюка и Эдди Хирна. Но последний еще и представляет интересы Джошуа. В связи с этим фактом шансы стать чемпионом мира уже в первой половине следующего года для Усика тают на глазах.

Данил Слесь

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