Украинское каратэ: полувековой путь из подполья к Олимпиаде

Поздравляя юбиляров, президент НОК Украины Сергей Бубка назвал УФК образцом современной спортивной федерации и отметил, что ее стиль работы с опорой на собственные силы связан со спецификой развития каратэ в Украине. Каратэ начинало свой путь в советские времена в нелегальных условиях и поэтому привыкло к независимости и самостоятельности.

«Это десятилетие стало для каждого из нас историей настойчивого труда и ее плодотворных результатов, - сказал, обращаясь к собравшимся, президент УФК Сергей Левчук. – Совместными усилиями мы с вами обеспечили работу 143 каратэ-клубов по всей Украине, создали мощное сообщество свыше 30 тысяч спортсменов, провели 34 внутренних турнира в течение лишь последнего года. Украинская федерация каратэ объединила любителей и профессионалов этого элегантного, мощного боевого искусства. Юноши, которые лишь начинают свой путь, родители, которые поддерживают своих детей, спортсмены с достижениями, тренеры, судьи и члены местных администраций – все мы вместе получили право для национальной сборной впервые в истории Украины участвовать в Олимпийских играх Токио- 2020. И это наша общая победа, история которой началась десять лет назад».

Важно подчеркнуть, что УФК, будучи современной цивилизованной структурой, уважает историю украинского каратэ в полном объеме, изучает и освещает ее без купюр и умалчиваний, отдает должное и благодарит всех, кто закладывал фундамент для нынешних достижений. Потому что десять лет УФК – это период полувековой истории развития каратэ в советской и независимой Украине.

И среди почетных гостей торжественной церемонии можно было увидеть людей, олицетворявших различные этапы большого и сложного пути.

Здесь был легендарный Рудольф Каценбоген – человек, с которого в конце 1960-х годов начиналось каратэ в Киеве. Он стал учителем целой плеяды выдающихся мастеров, в числе которых – Виктор Поддубный, Анатолий Попович, Олег Бардаченко и другие. Вместе с Олегом Трусовым Рудольф Каценбоген написал и издал книгу-пособие «Искусство каратэ», за которую впоследствии он получил тюремный срок.

«Тогда я в самых смелых мечтах не мог себе представить, что когда-то каратэ не только станет легальным, но и войдет в программу Олимпийских игр», - взволнованно сказал 81-летний Рудольф Анатольевич Каценбоген, выступая на церемонии.

В советское время был короткий период легализации каратэ, в канун и после Московской Олимпиады-1980. Тогда успели провести три чемпионата УССР. И среди гостей церемонии был киевлянин Марк Тальянский, победитель первого чемпионата Украины, прошедшего в Донецке в ноябре 1979 года (весовая категория - 65 кг).

Марк Ильич Тальянский, ученик знаменитого мастера из Конго Клемана Яндома, прочно связал свою жизнь с каратэ. Он прошел путь от тренировок под видом самбо в заводской секции до собственного клуба боевых искусств КИ, где сегодня он преподает каратэ шотокан и свой авторский курс практической самообороны.

Примечательно, что церемония состоялась в день завершения юбилейного чемпионата Украины, прошедшего в спорткомплексе КПИ. Ровно сорок лет – между первым чемпионатом УССР и 10-м чемпионатом суверенной Украины под эгидой УФК. Не прерывается связь времен и поколений.

Особым гостем, да скорее – хозяином, был на церемонии еще один легендарный сенсей – Валерий Галан, почетный президент УФК, наставник всей команды, которая сегодня руководит украинским каратэ.

Уроженец Буковины Валерий Галан начинал свой путь в спорте с самбо, а с каратэ познакомился во время учебы в мореходном училище во Владивостоке. Жил в Японии, обучался каратэ и джиу-джитсу. Потом служил в спецназе, возглавлял в Москве «Всесоюзный центр изучения восточных единоборств» при Академии наук СССР – первую структуру, которую разрешили в СССР после запрета каратэ.

После развала Союза в 1991 году Валерий Галан основал в Черновцах федерацию каратэ-до «Син-Себу». Его ученики сегодня занимают ключевые посты в УФК: это и президент УФК Андрей Левчук, и вице-президент Иван Дутчак, и главный тренер национальной сборной Украины Антон Никулин, и глава Финансового комитета УФК Андрей Билоскурский, и глава Комитета судей Станислав Золотухин, и глава Дисциплинарного комитета Руслан Билоскурский, и глава Медицинского комитета Татьяна Куртян.

Валерий Васильевич Галан не только радуется достижениям своих учеников, которые привели украинское каратэ к международному признанию и успехам. Он активно занимается общественной деятельностью и хорошо известен в Украине как создатель «Музея становления украинской нации». Это первый в Украине инновационный музей, созданный по новейшим технологиям, где представлена позитивная история нации. Музей имеет цель объединить украинцев вокруг своей истории и помочь снять с украинцев «вуаль неудачников».

«Каратэ – это система воспитания нации. Мы забираем с улицы молодежь в свои спортивные залы, где они получают интеллектуальную, психологическую и физическую подготовку, а главное – мы воспитываем лидеров!» - подчеркнул в своем выступлении Валерий Галан.

Десяти годам работы УФК предшествовали почти десять лет работы Украинской лиги каратэ (УЛК). Именно ее руководитель Александр Негатуров ввел Украину во Всемирную федерацию каратэ (WKF).

Судьба одессита Александра Негатурова охватила несколько этапов развития украинского каратэ. Он начинал в 1980 году у знаменитого одесского сенсея Валерия Зыкова. Успел стать чемпионом УССР среди юниоров (1983), а потом каратэ снова запретили.

Была пауза вне спорта, а потом – возвращение в каратэ, победы на чемпионатах Украины и успешная тренерская работа. Среди учеников Негатурова – ряд выдающихся спортсменов, ставших сегодня успешными тренерами и руководителями клубов: Денис Морозов, Денис Крыловский, Руслан Хомутенко, Евгений Степанчук, Игорь и Дмитрий Негатуровы (сыновья Александра) и многие другие.

В отличие от большинства сенсеев старой формации, Александр Негатуров хотел развивать именно спортивное каратэ и мечтал о членстве Украины в WKF. Ему удалось реализовать эту мечту.

Впоследствии в силу ряда обстоятельств возникла Украинская федерация каратэ, которая сменила УЛК в WKF. Был сложный период конфликтов и борьбы. Но вскоре спортсмен в Негатурове победил самурая: увидев, что украинское каратэ вышло на качественно новый уровень, он стал конструктивно сотрудничать с УФК. Авторитетный тренер и функционер подставил плечо руководителям УФК на самом сложном участке работы – возглавил Комиссию по развитию стилевого каратэ.

Сегодня Александр Негатуров также успешно реализует себя как ведущий спортивный психолог и педагог в Украине. Его лекции, семинары, вебинары, персональные консультации очень востребованы.

На фундаменте, заложенном ветеранами украинского каратэ, выстроено красивое и прочное здание. За десять лет работы УФК Украина стала уважаемым игроком в европейском и мировом каратэ. Наши ведущие спортсмены регулярно завоевывают медали крупнейших турниров, входят в топы рейтингов, борются за участие в Олимпийских играх. Наших лучших тренеров и спортсменов приглашают на семинары в разные страны мира. Наши функционеры и судьи входят в руководящие органы международных федераций. К нам с удовольствием приезжают на соревнования, семинары и сборы зарубежные звезды.

И на все это сегодня с радостью и гордостью смотрят заслуженные старые мастера.

Помним, уважаем, гордимся.

Игорь Левенштейн, пресс-атташе Украинской федерации каратэ