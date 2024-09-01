Ее подписали более 25 тысяч человек.

Петиция о снижении мобилизационного возраста до 50 лет набрала необходимое количество голосов, ее должен рассмотреть президент Украины.

5 июля Андрей Азаров обнародовал в официальном интернет-представительстве президента электронную петицию под номером 22/229766-эп. Он призывает уменьшить мобилизационный возраст мужчин с 60 до 50 лет. По мнению автора обращения, это решение улучшит экономическое состояние в стране.

Петиция набрала уже 25 тысяч 213 голосов из 25 тысяч необходимых. Согласно процедуре, теперь ее должен рассмотреть Владимир Зеленский. После этого на сайте появится его ответ.

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Мобилизация в Украине

Ранее украинский народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что Министерство экономики работает над возможностью введения экономического бронирования. Это может произойти уже осенью.

В Верховной Раде говорили, что уже созданы три концепции такого бронирования. Речь идет об уплате специального сбора, бронировании на основании заработной платы и смешанной модели.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что экономическое бронирование позволит увеличить количество денег, которые идут на Вооруженные силы Украины. По его словам, сейчас на одного военного приходится пять налогоплательщиков.

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