Денис Монастырский предложил президенту Владимиру Зеленскому назначить и. о. командующего Нацгвардии заместителя командующего генерал-лейтенанта Юрия Лебедя.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего Нацгвардии Николая Балана и назначил его заместителя Юрия Лебедя и. о. командующего.

Соответствующие указы от 27 января опубликованы на сайте главы государства.

Так, указом #34/2022 Зеленский уволил Балана, а следующим указом #35/2022 назначил Лебедя.

Ранее министр внутренних дел Денис Монастырский предложил президенту Владимиру Зеленскому назначить и. о. командующего Нацгвардии заместителя командующего генерал-лейтенанта Юрия Лебедя.

"Это поступок настоящего офицера", - прокомментировал он решение Николая Балана об отставке с должности командующего Нацгвардии.

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Расстрел в Днепре 27 января: что известно

Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, 20-летний нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по караулу военнослужащих НГУ. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 получили ранения. Злоумышленник с оружием и патронами исчез.

Правоохранители задержали нацгвардейца в Подгородном Днепропетровской области.

По факту умышленного убийства и дезертирства с оружием (ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 408 УК) начато уголовное производство. Также расследуется дело по поводу служебной халатности руководства Нацгвардии, приведшей к трагедии.

Рябчуку сообщили о подозрении по ст.115 (преднамеренное убийство), ст. 408 (дезертирство), ст.410 (угон, присвоение, вымогание военнослужащим оружия и боевых припасов) УКУ.

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