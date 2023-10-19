Сейчас расследование по делу проводит Бюро экономической безопасности.

Адвокаты бизнесмена Игоря Коломойского обратились в Офис генпрокурора с ходатайством забрать у Бюро экономической безопасности дело, касающееся "Приватбанка", и передать его для расследования в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). Однако защита получила отказ, пишет ТСН со ссылкой на адвоката Александра Лысака.

"10 октября нами было направлено Генеральному прокурору ходатайство об изменении подследственности уголовного производства No 72023000410000034, в котором Коломойскому Игорю Валерьевичу было вручено уведомление о подозрении. В частности, мы просили передать расследование данного уголовного производства от Бюро экономической безопасности в НАБУ, которым, например, расследуется ряд других уголовных правонарушений связанных с Приватбанком. Однако, сегодня мы получили постановление об отказе в удовлетворении данного ходатайства", - рассказал он.

Лысак отметил, что защита попытается обжаловать этот отказ.

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Дело Коломойского - последние новости

Как писал УНИАН, в сентябре СБУ сообщила Игорю Коломойскому о подозрении по двум статьям - мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем. Суд избрал бизнесмену меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 509 млн грн. Позже размер залога увеличили до 3,9 миллиардов гривен.

В частности бизнесмена обвиняют в завладении 5,8 млрд грн в 2013-2014 с помощью сотрудников "Приватбанка", учредителем и акционером которого он был.

6 октября Киевский апелляционный суд отказал адвокатам Коломойского, которые просили уменьшить размер залога до начального уровня.

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