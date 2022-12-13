Визы выдаются исключительно в особых случаях, когда это связано с гуманитарной составляющей.

С начала действия визового режима с Россией в Украину въехало 7 российских граждан.

Как спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил в комментарии "УП", всего за 4,5 месяца было выдано 10 виз для граждан РФ.

"Мы видим, что количество выданных разрешений достаточно мала, и выдаются они исключительно в особых случаях, когда это связано с гуманитарной составляющей. По имеющейся у меня информации, среди лиц, получивших визу на въезд, украинскую границу пересекло 7 человек. Это преимущественно женщины, а также два мужчины. При том что это либо старики, либо же те, кто следовал в Украину с целью воссоединения семьи", – отметил он.

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Визовый режим с РФ

В начале февраля, еще до начала полномасштабного вторжения РФ, была создана петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно визового режима с Россией. В мае она набрала необходимые 25 тысяч голосов. В июне Кабинет министров по предложению президента Владимира Зеленского одобрил постановление о введение с 1 июля визового режима для граждан РФ.

С начала июля россияне не могут без приглашения приехать в Украину, для въезда необходимы загранпаспорт и средства – не менее 52 тысячи гривен.

В первую неделю вообще не было заявлений на получение визы, в течение первого месяца заявки на визу подали 80 человек.

Со стороны РФ звучали противоречивые заявления о намерениях вводить визовый режим в ответ или, наоборот, не делать этого.

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