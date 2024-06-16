Священнослужитель отметил, что знает, что с ним сделают россияне, если вернуться.

Отец Андрей возглавил подпольное сопротивление, когда россияне оккупировали его населенный пункт.

"Я люблю свою страну и не хочу, чтобы ее оккупировали", - заявил священник в интервью изданию The telegraph.

Партизаны оставляли граффити с надписями против оккупации. Печатались листовки, уверяющие жителей, что украинская армия приближается. Некоторые следили за передвижениями российских войск и сообщали о них украинским властям, пока был интернет и средств связи.

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"Я преодолел свой страх, я боялся только вначале", - вспоминает отец Андрей.

Такая деятельность быстро привлекла внимание оккупантов, которые прислали в регион следователей и избили одного жителя села. Однако отца Андрея и его товарищей так и не поймали, а спустя несколько месяцев район освободили.

Отец Андрей сейчас вернулся в свою деревню и работает со своей паствой.

"Главное, что сейчас дает людям церковь, - это надежда", - объясняет он. "Мы всегда молимся за Украину, за победу и освобождение".

Несмотря на то, что его регион освобожден, российские войска находятся недалеко, и многие дома по-прежнему заброшены. Местная школа была разрушена во время боев.

"У нас здесь больше нет ни молодежи, ни детей", - говорит он.

На его воскресную службу приходят около 10 человек, а в остальное время он занят проведением похорон, как военных, так и пожилых жителей.

Звуки обстрелов также напоминают жителям, что война все еще продолжается, и есть вероятность, что российские войска могут предпринять новые наступательные действия в этом направлении.

Если русские когда-нибудь вернутся, отец Андрей опасается, что они узнают о том, что он делал во время последней оккупации.

"Я боюсь, что они вернутся, потому что знаю, что они со мной сделают", - подытожил священник.

Военные преступления РФ в Украине - последние новости

Российская армия систематически совершает военные преступления в Украине, что подтверждается отчетами ООН. При этом россияне прибегают фактически ко всем видам таких преступлений - от неизбирательного применения мощного оружия в густонаселенных местностях до целенаправленных убийств, пыток и изнасилований.

Отдельной проблемой являются систематические убийства военнопленных и пытки над пленными и похищенными гражданскими в российских тюрьмах.

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