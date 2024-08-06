Также уволен судья Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр.

Высший совет правосудия решил уволить судью Кассационного административного суда Всеволода Князева, которого подозревают в получении взятки на сумму 2,7 млн долларов. Как говорится в Телеграмм-канале ВСП, Князев уволен "за совершение существенного дисциплинарного проступка".

"6 августа 2024 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Князева Всеволода Сергеевича на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, стало известно, что ВСП также принял решение об увольнении судьи Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины. Его обвиняют в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения в Киеве.