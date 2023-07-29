На Западе признают, что украинские спецподразделения обладают уникальным опытом, которого нет у сил НАТО.

В странах НАТО хотят, чтобы украинский спецназ поделился опытом с их спецподразделениями после окончания войны. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, поздравляя с Днем Сил специальных операций одно из спецподразделений ВСУ.

Резников рассказал, во время международных встреч на уровне министров обороны в делегациях дружественных стран, особенно Великобритании, США и Нидерландов, всегда есть ветераны сил специальных операций соответствующей страны. По словам Резникова, такие делегаты всегда передают приветы через него своим украинским коллегам и ратуют за выделение западной помощи в том числе на нужды ССО.

Особенно активно поддерживает украинский спецназ Великобритания. По мнению Резникова, там в команде министра обороны "точно есть лоббисты" украинских ССО.

Видео дня

"Британские инструкторы говорят: "После победы Украины мы от ваших инструкторов будем брать науку, ведь то, что уже умеют ваши ребята, в мире не умеет никто!" – заявил Резников.

Обучение украинских солдат за границей

Британия является одной из основных площадок за пределами Украины, где украинские новобранцы проходят военную подготовку перед отправкой на фронт. Недавно там как раз закончила подготовку вторая группа украинских артиллеристов, которые осваивали гаубицу AS90.

В то же время до сих пор никак не может начаться обещанная подготовка украинских пилотов на американских истребителях F-16. По информации издания Politico, западные партнеры еще даже не согласовали план обучения украинских пилотов на обещанных самолетах.

Вас также могут заинтересовать новости: