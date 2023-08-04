Олиграх, родом из Харькова, обеспечил поставку 80% от общего количества поставленных патронов для различных видов стрелкового оружия.

Украинские правоохранители сообщили о подозрении приближенному к президенту РФ олигарху, президенту ФК "ЦСКА" Евгению Гинеру, построившему в оккупированном Крыму две теплоэлектростанции и поставлявшему армии РФ боеприпасы.

Как сообщает Госбюро расследований, в 2019 году Гинер через подконтрольную ему компанию обеспечил строительство Балаклавской (Севастопольская ПГУ-ТЭС) и Таврической ТЭС (Симферопольская ПГУ-ТЭС) на территории временно оккупированного Крыма.

"Эти электростанции были присоединены к электрическим сетям РФ. Таким образом подозреваемый причинил вред энергетической безопасности Украины, способствовал зависимости Крыма от РФ в энергетическом секторе", - пояснили в ведомстве.

Видео дня

Кроме того, в 2022 году подозреваемый как владелец управляющей компании "АО "КБАЛ им. Л. Н.Кошкина" предоставил указание подчиненным поставлять патроны для различных видов стрелкового оружия в минобороны, вооруженные силы и другие военные формирования РФ.

Отмечается, что он обеспечил поставку довольно значительного количества патронов российским войскам за весь период времени вооруженной агрессии против Украины.

Гинеру заочно сообщено о подозрении в пособничестве совершению действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, которые привели к тяжелым последствиям по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

В офисе генпрокурора уточнили, что Гинер является уроженцем Харькова.

По данным украинских правоохранителей, он через связанных лиц на территории Украины является одним из бенефициаров группы компаний "VS Energy International Ukraine", а также владеет корпоративными правами ЧАО "Кировоградоблэнерго", ЧАО "Ривнеоблэнерго", АО "Черновцыоблэнерго", АО "Житомироблэнерго", АО "Херсоноблэнерго" и АО "ЭК Севастопольэнерго", гостиницами, металлургическими заводам и торговыми центрами.

По данным ОГПУ, Гинер обеспечил поставку 80% патронов для различных видов стрелкового оружия от общего количества поставленных за весь период времени вооруженной агрессии РФ против Украины.

Дело Гинера

Сейчас Высший антикоррупционный суд рассматривает иск Минюста о взыскании активов предприятий, которые принадлежат Гинеру, в доход государства.

Ранее суд принял решение об аресте семи отелей и двух торговых центров, которыми фактически владеют граждане государства-агрессора, а в феврале взыскал в доход государства 88,9% акций банковского учреждения, бенефициарным владельцем которого является Гинер.

Вас также могут заинтересовать новости: