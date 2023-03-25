Обошлось без пострадавших, последствия обстрелов выясняются.

Российские оккупанты сегодня обстреляли два района в Днепропетровской области, сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Неспокойно сегодня было в двух районах области. Никопольский район российские оккупанты атаковали с БПЛА. Под вражеский огонь попала Марганецкая громада. В Синельниковском районе армия РФ нанесла удар из тяжелой артиллерии по Великомихайловской ТГ", - отметил он.

В обоих случаях, по словам Лукашука, обошлось без пострадавших, территории обстрелов обследуются.

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Удары россиян по Украине 25 марта - последние новости

В ночь на 25 марта российские оккупанты в очередной раз ударили ракетами по центру Краматорска и промышленной зоне города. В результате ночных ударов по Краматорску повреждены восемь многоэтажек и гражданская инфраструктура.

Также россияне нанесли удары с Су-35 по спасательной части на Херсонщине и атаковали заведение социальной защиты населения.

Кроме того, из-за обстрелов вражеской артиллерии, ударов из танков и минометов в Херсоне и прибрежных селах повреждены 15 зданий, среди которых складские помещения, в том числе и с гуманитарными грузами, частные и многоквартирные дома.

25 марта под обстрелом россиян в очередной раз оказались Торецк и Часов Яр, погибли женщина и гражданский мужчина.

Всего восийские оккупанты за текущие сутки, 25 марта, нанесли 23 авиационных удара, а также одного ракетного удара.

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