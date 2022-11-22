Всего удалось вернуть 696 тел.

Произошла передача тел военнослужащих, отдавших свои жизни за Украину. Удалось вернуть более 30 погибших военных.

"Сегодня (22 ноября - УНИАН) удалось вернуть родным тела 33 защитников", - говорится в сообщении Минреинтеграции.

Отмечается, что операция проводилась при сотрудничестве уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенка и ряда силовых структур Украины.

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"Процесс переговоров о передаче тел продолжается постоянно. Совместными усилиями стремимся как можно быстрее вернуть семьям тела защитников, чтобы те могли достойно почтить их память", - отметил Котенко.

Всего с начала работы Офиса уполномоченного по пропавшим без вести удалось вернуть 696 тел.

Возвращение тел погибших бойцов ВСУ - что известно

12 июля стало известно, что украинская сторона получила более 400 тел военных от Российской Федерации. Большая часть из них-бойцы, которые погибли на "Азовстале" в Мариуполе. Кроме того, Украина вернула тела еще 30 защитников, которые погибли в Запорожской области.

19 июля стало известно, что состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела 45 своих защитников".

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