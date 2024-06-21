Законопроект также предусматривает арест сроком до 10 суток за непредоставление информации или невыполнение требований.

Водителям будут грозить штрафы до 17 тыс. грн за невыполнение требований сотрудников военной полиции. Законопроект также предусматривает арест на срок до 10 суток за непредоставление информации или невыполнение требований.

Об этом говорится в одобренном Верховной Радой в первом чтении законопроекте №6570-д. Данный проект идет вместе с основным законопроектом №6569-д, который также касается военных правоохранительных органов.

Согласно законопроекту, военные полицейские получат полномочия: остановки автомобилей и проведения поверхностной проверки; проверка документов у водителей; ограничение или запрет движения транспорта и пешеходов в случаях задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления, или при обстоятельствах, угрожающих жизни и здоровью людей.

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Военные полицейские также имеют полномочия останавливать военный транспорт в случае нарушения его водителями правил дорожного движения, а также в случаях, когда есть признак о технической неисправности или если он используется с противоправной целью или не по назначению.

Военная полиция: что известно

7 июня Минобороны призвало Верховную Раду безотлагательно рассмотреть законопроект о военной полиции.

В ведомстве пояснили, что создание военной полиции является критически важным для обеспечения правопорядка в ВСУ. В частности, в части соблюдения стандартов НАТО и развития системы, которая обеспечит справедливость и эффективную защиту прав военнослужащих.

19 июня Верховная Рада поддержала законопроект о военной полиции в первом чтении. За принятие документа за основу проголосовали 247 нардепов.

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