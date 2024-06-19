Депутат отметил, что в первую очередь нужно построить систему военной юстиции.

Народный депутат от "Голоса", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук считает, что в законопроекте о военной полиции есть проблемы и в форме, и в сути.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, комментируя принятый в первом чтении законопроект о военной полиции.

Осадчук отметил, что это решение считает ошибочным. В частности, он считает, что в первую очередь нужно построить систему военной юстиции, а потом уже заниматься такими вопросами как военная полиция.

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Депутат напомнил, что законопроектом предлагается на базе Военной службы правопорядка "сделать фактически ту же Военную службу правопорядка, но с расширенными полномочиями, для того, чтобы помочь ГБР, которое сейчас по закону должно расследовать правонарушения и преступления, которые совершаются в армии",

"Сейчас есть огромная проблема в ГБР и в Военной службе правопорядка, потому что они тотально не справляются с задачами, которые стоят перед ними. Просто потому что в армии чуть ли не миллион людей задействовано. И конечно, это приводит к правонарушениям, к преступлениям, которые надо все расследовать, привлекать к ответственности для того, чтобы обеспечивать дисциплину в армии", - сказал Осадчук.

Впрочем, считает он, делать это нужно "исключительно законным и логичным способами":

"А именно путем развития военной системы юстиции. Еще раз: мы считаем, что это решение не имеет никакого отношения к военной юстиции, а является, скорее, таким вариантом пожарной команды для того, чтобы тушить операционные пожары, которые сейчас есть и в Министерстве обороны, и в Генеральном штабе".

Среди прочего, он также отметил, что не поддерживает предложение, чтобы руководителя военной полиции назначал президент.

Военная полиция в Украине - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, ранее 19 июня народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале проинформировал, что Верховная Рада поддержала законопроект о военной полиции в первом чтении.

Речь идет о законопроекте №6569-д о создании Военной полиции, за принятие которого в первом чтении проголосовали 247 народных депутатов.

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