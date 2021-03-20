Наталья Нестеренко: День весеннего равноденствия – лучшее время для раскрытия творческого потенциала

Астролог Наталья Нестеренко рассказала УНИАН об особенностях весеннего равноденствия и его влиянии на будущее каждого из нас, какие жизненные циклы начинаются в марте-апреле и почему важно входить в них с позитивной энергетикой.

Какое значение имеет день весеннего равноденствия?

С точки зрения астрологии с этого дня начинается новый зодиакальный цикл. В это время Солнце пересекает начало Зодиака – 1-й градус Овна. Поскольку Солнце является универсальным архетипическим символом духа, сознания, творческого потенциала, энергии творчества и творения, то с началом зодиакального цикла начинается и новый виток воплощения этой энергии в материю. Это время, когда опыт предыдущих жизненных циклов превращается в семена новых этапов. В это время, на основании итогов прошлого, проявляется и рождается новая жизнь.

Этот день в древности (а у некоторых народов это сохранилось до сих пор) считался точкой отсчета Нового года. Считалось, что в это время Земля просыпается от зимнего сна и в жизни людей начинаются новые этапы, а во всех наших делах - частных и глобальных - запускаются процессы обновления.

Наша жизнь - переплетение множества циклов воплощения сознания в материю, воплощения духовного в земное. И именно этот солнечный зодиакальный цикл является универсальной моделью всех остальных циклов.

Как вы сказали, начинается знак Зодиака Овен. Чем будет охарактеризован этот период? Какова его особенность?

В это время Солнце пересекает границу между Рыбами и Овном, переходит в знак Овна. Сам знак Овна отмечает первую ступень в этом новом цикле. Задается импульс всем жизненным сюжетам, которые начинаются из этой точки и будут развиваться в течение года. То есть все, что выходит на поверхность в это время, будет развиваться и в дальнейшем.

Знак Овен соответствует так называемому «периоду зова». Обстоятельства, события, импульсы, которые происходят в это время, говорят нам, что мир меняется, реальность меняется и нам пора меняться. Все вокруг начинает вызывать нас на новый символический путь.

Это может происходить через какие-то проблемы, конфликты, кризисы (в зависимости от того, с какими итогами мы завершили прошлый цикл). Этот зов у каждого будет разным и проявляться будет в разных обстоятельствах. Все зависит от того, насколько мы готовы его слышать и идти в новые жизненные путешествия, которые способствуют развитию наших творческих потенциалов. А дальнейшие события будут разворачиваться на протяжении всего зодиакального цикла.

Считается, что равноденствие – время очищения, избавление от негатива и отличный момент, чтобы впустить в свою жизнь хорошее. Что следует предпринять, чтобы это осуществить?

Само по себе равноденствие имеет универсальное значение. Оно не плохое, не хорошее, это просто начало новых жизненных этапов. А какой этап начинается, зависит от того, с каким багажом мы к нему подходим. Это определяется итогами наших прожитых циклов, тем, насколько мы изменились, насколько приблизились к осознанию своих потенциалов, своей природы. Чем качественнее мы избавились от незакрытых гештальтов, накопленных проблем, негатива к началу этого цикла, тем лучше для нас.

Я бы не сказала, что равноденствие – это время очищения. Лучше сказать, что к моменту равноденствия нужно подходить уже очистившись. Но с 20-го марта, когда начинается первая ступень, у нас еще есть время до новолуния, которое и отметит новый цикл интеграции новых идей в нашу реальность.

Повторюсь, качество нового цикла будет зависеть от того, насколько мы избавились от негатива, от непроработанного опыта, извлекли ресурс, завершили конфликты. Если этого не происходит, то, к сожалению, этот цикл может начаться как цикл борьбы с теми отягощениями, от которых мы не очистили свое пространство.

Что касается того, как привлечь в свою жизнь хорошее, то я не верю, что можно весь цикл жить определенным образом, а потом в один день что-то сделать и начать жить по-другому. Это длительная работа. Делать нужно банальные вещи: разрешать внутренние конфликты, работать со своими обидами, посетить сеансы психотерапии. Но если этой работе не уделялось внимание раньше, то хотя бы новый этап нужно с этого начать.

А какие опасности и риски может принести этот день?

Не только в этот день, а на протяжении всего пребывания Солнца в знаке Овна опасности и риски связаны как раз с нашим непереработанным багажом. Чем больше негатива мы перенесли в этот этап, с тем большим проявлением кризисов мы столкнемся в это время. И их деструктивная направленность будет проявляться в событиях всего периода - с 20 марта по 20-е апреля.

Ни этот день, ни этот этап не являются универсально для всех плохими или хорошими. В это время, скорее, нужно присматриваться к тому, что происходит. И если происходит негатив, искать его причины внутри. Задавать себе вопрос: «Что я должен изменить в себе, чтобы свою деструктивную энергию изменить на конструктивную?». В то же время, нужно присматриваться к тому, что происходит вокруг, обращать внимание на позитивные знаки, новые открывающиеся пути. И смотреть на них как на возможность реализации своего творческого потенциала и энергии таким образом, чтобы этот цикл стал циклом созидания.

Людям, которые переполнены деструктивной энергией, которые многое отрицают, ориентированы на борьбу, конфликты, в этот день и в течение месяца необходимо проявлять повышенную осторожность, потому что будет высокой вероятность травм, аварийных ситуаций. Нужно быть особенно осторожными с огнем, колюще-режущими предметами, нужно остерегаться черепно-мозговых травм…

Следует ли ожидать каких-то изменений в политической жизни Украины?

В это время политическая и социальная жизнь активизируется. И по тому, какие темы оказываются в центре внимания, можно судить, какие тенденции получат развитие на протяжении года. Что касается Украины, то речь будет больше идти о событиях, происходящих у наших соседей, чем о событиях внутри страны.

В этом году Солнце пересекает начало Овна в тесном соединении с Венерой, сжигая ее в своих лучах. А Венера – это планета ценностей, партнерства, взаимоотношений, социальных связей, благополучия, финансов и ресурсов. Поэтому благополучные изменения этого цикла будут связаны с этими темами.

Судя по тому, что сейчас произошли знаковые события в дипломатических отношениях между США и Россией, этот цикл, который начинается с 20-го марта, будет нести тенденцию к кардинальной перестройке в международных отношениях, в отношениях между различными странами и, в первую очередь, между странами-гигантами, которые имеют серьезный вес в мировой политике.

Можно ли ожидать наступления переломного момента в ситуации с коронавирусом?

С коронавирусом примерно то же самое. В прошлом году (в марте, вблизи дня весеннего равноденствия), когда мир стал закрываться на всеобщий карантин, эта тенденция как раз зародилась и растянулась на весь год. Будет ли спад, или будут появляться какие-то новые штаммы, будут ли новые открытия – по этим тенденциям можно следить, как будет развиваться ситуация в течение всего года.

Как правильно загадывать желания в день весеннего равноденствия, чтобы они сбылись?

Нет способа загадать желание в этот день так, чтобы оно сбылось, если этот цикл начинается не как цикл созидания, а как цикл реализации деструктивной энергии. Условия того, чтобы в этом цикле желания сбывались, следующие: необходимо осознавать, в чем заключается твой творческий потенциал, нужно быть в контакте с источником творческой энергии, понимать, куда ты его хочешь направить. Все желания в это время должны исходить из такой отправной точки: «Что я хочу изменить, чтобы раскрыть свой творческий потенциал?». В это время важно понимать, на что указывают происходящие вокруг события, ситуации, задачи, зовом к каким изменениям они являются. Если желания находятся в резонансе с этими смыслами, они будут обязательно осуществляться.

Ольга Броскова

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