Название "Звягель" город носил с ХV века. В 1793 году после второго раздела Речи Посполитой населенный пункт перешел под управление Российской империи и был переименован в "Новоград-Волынский".

Житомирский областной совет обратился в Верховную Раду Украины с представлением о переименование города Новоград-Волынский на Звягель.

В постановлении №8179, зарегистрированном в Верховной Раде народными депутатами Андреем Клочко, Виталием Безгиным и Игорем Гузем, отмечается, что переименование города Новоград-Волынский, а также соответствующего района, инициировано его жителями с целью возврата населенному пункту его исторического названия "Звягель". Такое решение поддержало большинство жителей населенного пункта, принявших участие в общественных слушаниях.

Название "Звягель" город носил с ХV века. В 1793 году после второго раздела Речи Посполитой населенный пункт перешел под управление Российской империи и был переименован в город "Новоград-Волынский".

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На сегодня Новоград-Волынский является административным центром Новоград-Волынского района и Новоград-Волынской городской территориальной общины. В городе проживает около 55 тыс. жителей.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал ходатайство о переименовании города.

Дерусификация в Украине

Как сообщал УНИАН, в сентябре в Киеве переименовали улицу Волгоградскую в Соломенском районе столицы в улицу имени общественного активиста, руководителя организации "Защитим Протасов Яр" Романа Ратушного, который погиб на войне против российских оккупантов.

Также Киевсовет переименовал еще около 40 улиц, переулков и площадей столицы, названия которых связаны с Россией и советским прошлым. В частности, и улицу Московскую в центре города – на улицу Князей Острожских.

В Одессе завершили опрос о судьбе памятника российской императрице Екатерине II, который неоднократно обливали красной краской.

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