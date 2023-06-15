Кроме того, он отпускал бойцов в увольнение за взятки. Теперь вымогателю грозит до 12 лет тюрьмы.

В Никоаевской области будут судить командира взвода, который отбирал у подчиненных военные надбавки.

Как сообщили в пресс-службе Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона, фигурант дела - командир взвода одной из частей Военно-Морских сил ВСУ.

По данным следствия, в течение 2022 года мужчина требовал со своих подчиненных военнослужащих отдавать ему часть средств из ежемесячных надбавок, которые установлены на период военного положения.

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Кроме того, он отпускал бойцов в увольнение за взятки и за определенное "вознаграждение" соглашался не проводить против подчиненных служебных расследований.

Всего главный сержант "насобирал" из других военных более 600 тыс. грн.

"Кроме того, в сентябре 2022 года, демонстрируя кажущееся превосходство над подчиненным, он ударил его кулаком в предплечье, чем причинил телесные повреждения", - рассказали в прокуратуре.

Также отмечается, что во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители нашли и изъяли автомат Калашникова "АК-12" и 270 патронов калибра 5,45-мм.

Ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В суд направлен соответствующий обвинительный акт. Военнослужащему вменяют в вину вымогательство чужого имущества с угрозой насилия; незаконное обращение с оружием; взяточничество; применение насилия в отношении подчиненного (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч. 1, 3 ст. 368, ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса).

Как уточнили в пресс-службе, будут судить злоумышленника в Николаевской области.

По данным Государственного бюро расследований, командир взвода в случае отказа платить угрожал подчиненным проблемами с прохождением службы и даже физической расправой.

Всего задокументировано более 30 фактов вымогательства и получения денег от бойцов.

Командиру взвода грозит до 12 лет тюрьмы.

Выявление вымогателей в рядах ВСУ

В мае в Одессе задержали командира мобильного госпиталя, который требовал деньги у военнослужащих. В частности, он взял $10 тыс. у двух военнослужащих. Деньги требовал за влияние на военно-врачебную комиссию, чтобы она выдала справку об ограниченной пригодности к службе.

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