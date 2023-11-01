Зеленский накануне создал Сумскую городскую военную администрацию.

В Сумах сегодня, 1 ноября, представили начальника городской военной администрации: им стал заместитель начальника Сумской областной военной администрации Алексей Дрозденко.

Как передает корреспондент УНИАН, представил Дрозденко начальник Сумской ОВА Владимир Артюх.

Накануне, 31 октября, президент Украины Владимир Зеленский своим указом №720/2023 образовал Сумскую городскую военную администрацию, а распоряжением №184/2023-рп назначил Дрозденко ее начальником.

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Кто такой Алексей Дрозденко - основные факты биографии

Алексей Дрозденко учился в Сумском государственном университете, где впоследствии получил научную степень кандидата физико-математических наук. Работал деканом факультета электроники и информационных технологий СумГУ. В Сумской ОВА с 30 июня 2023 года занимал должность заместителя председателя Сумской областной государственной администрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации - начальника ОВА.

Задержание мэра Сум на взятке

2 октября правоохранители задержали мэра Сум Александра Лысенко и директора департамента инфраструктуры города Александра Журбу на получении части взятки в размере 1,4 млн грн.

Фигуранты требовали более 2 млн грн из местной компании, которая занималась вывозом мусора.

Мэру Сум и его сообщнику сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Впоследствии Высший антикоррупционный суд избрал Лысенко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 3 млн грн. Внеся залог, он вышел из-под стражи.

26 октября в Сумах утром проходил обыск в управляющей делами исполкома горсовета Юлии Павлик, которая сейчас фактически исполняет обязанности Сумского городского головы. Она может быть причастна к присвоению бюджетных средств в сговоре с рядом других лиц. По решению Ковпаковского районного суда г. Сумы от 19 октября, правоохранителями проверяются факты того, что ряд субъектов хозяйственной деятельности по предварительному сговору со служебными лицами Сумского горсовета присваивают бюджетные средства, выделенные на приобретение товарно-материальных ценностей, в том числе при закупке утепленной форменной одежды на нужды добровольческих формирований г. Сумы.

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