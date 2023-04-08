Примечательно, никого из взрослых в доме с малышами в тот момент не было.

В Сумах 10-летняя девочка спасла троих детей - братиков и сестричку во время пожара, который произошел в частном доме утром 7 апреля.

Как говорится в сообщении МВД. "Четверо малолетних детей остались одни, и когда большинство из них еще спали, 5-летний мальчик сообщил старшей сестре о пожаре", - отмечается в сообщении.

Сначала 10-летняя девочка Никита попыталась потушить пожар, но когда поняла, что не сможет этого сделать, начала выносить дейтей из дома. "Она спасала своих братиков и сестричку, вынося двоих детей на руках, 5-летний брат выбежал на улицу сам", - раскрыли подобицы в МВД и добавили, что одному из младших детей год, а второму 4 года.

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Соседи услышали крики и забрали детей в свой дом, согрели и вызвали спасателей. Когда произошел пожар, родителей дома не было.

Пожар ликвидировали через 5 минут после звонка о нем. Дом поврежден, но не сгорел.

Пожары в Украине

В Украине часто случаются инциденты с пожарами. Так, в январе в Одесской области, в селе Белино Подольского района вследствие пожары погибли четыре человека, среди которых трое маленьких детей.

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