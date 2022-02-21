Причина конфликта – вопрос о назначении на должность главного врача городской больницы.

Сегодня на сессии Ривненского городского совета произошла драка между местными активистами и депутатами от ВО "Свобода".

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты горсовета собрались на внеочередное сессионное заседание, где, в частности, планировалось рассмотреть вопрос финансирования территориальной обороны.

Однако в сессионный зал пришли работники городской больницы. По их информации, главного врача медучреждения Евгения Кучерука планируют сместить с должности с 1 марта и заменить представителем ВО "Свобода".

По информации представителя Ривненского районного управления полиции Антона Крука, который разнимал участников инцидента, драка произошла между местными активистами, которые вместе с врачами городской больницы пришли на пленарное заседание, и депутатами от ВО "Свобода" в Ровенском городском совете.

По словам врача-травматолога городской больницы Романа Коваля, замена руководства в настоящее время негативно скажется на готовности учреждения к исполнению обязанностей по назначению. Драку, по убеждению Коваля, спровоцировала политическая сила, которая заинтересована в замене руководителя больницы.

По утверждению очевидцев, в результате драки пострадал депутат горсовета от ВО "Свобода" Олег Осуховский.

Как сообщила УНИАН руководитель отдела коммуникации Главного управления полиции Ривненской области Мария Юстицкая, у правоохранителей пока нет данных относительно того, обращался ли Осуховский в больницу. Более подробную информацию она пообещала распространить позже.

Сейчас полицейские проводят следственные действия в сессионном зале Ровенского городского совета. Заседание перенесено.

Драки депутатов в Украине

Споры и доказательства своей точки зрения кулаками не редкость среди украинских депутатов. 17 февраля в эфире ток-шоу "Право на власть" вице-премьер министр Ирина Верещук и нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич устроили перепалку. Ему показалось, что министр оскорбила президента Германии Штаймнайєра.

На следующий день в эфире другого ток-шоу журналист Юрий Бутусов и Шуфрич подрались. Журналист подошел к депутату и дал ему пощечину. Шуфрич не удержался и чуть не упал со стула, но поднялся и набросился на журналиста.

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