По его словам, принятие этой нормы грозит уничтожением генофонда страны.

В новом законопроекте есть норма о мобилизации людей с 18 лет.

Об этом заявил народный депутат Дмитрий Разумков в комментарии Новости.LIVE. По его словам, эта норма может стать большой проблемой.

"Это большая проблема, потому что там прописано таким образом - если человек пройдет базовую военную подготовку в 18 лет, то он получит военно-учетную специальность, станет на учет и это приведет к тому, что ТЦК смогут его мобилизовать в 19 лет", - сказал Разумков.

Нардеп добавил, что в законопроект заложили откровенную ложь, которая подрывает доверие к власти. Разумков хочет услышать позицию Минобороны по этому поводу. Принятие этой нормы грозит уничтожением генофонда государства.

Мобилизация в Украине с 18 лет

Ранее представитель международного волонтерского сообщества InformNapalm, сержант Вооруженных сил Украины Михаил Макарук заявил, что оккупанты существенно увеличили численность своей армии, поэтому Украина должна мобилизовать больше людей.

А Герой Украины, воин "Азова" Лев Пашко солидарен с тем, что надо мобилизовать с 18-ти лет, поскольку "никто не рожден для войны".

В будущем мобилизация в Украине может претерпеть существенные изменения. Среди нововведений, которые могут сохраниться в новой редакции закона о мобилизации, - введение базовой военной подготовки и ее влияние на предельный мобилизационный возраст. Ранее юрист LCF Law Group Владимир Романчук рассказал, что может измениться для юношей 18 лет и старше.

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