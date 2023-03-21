На время работы комиссии прекращается доступ к Крестовоздвиженскому, Аннозачатьевскому храмам и храму в честь Собора всех преподобных Печерских (Теплый храм).

На территории Киево-Печерской лавры начала работать комиссия с целью определения сохранности мощей святых.

Об этом речь идет в сообщении Министерства культуры и информационной политики. "21 марта в Киево-Печерской лавре закрыли вход в ближние пещеры с мощами святых. На территории лавры начала работу комиссия, которая определит, сохранены ли музейные экспонаты", - сказано в сообщении.

Отмечается, что 20 марта руководство Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" направило письмо монастырю УПЦ (Московского патриархата) с сообщением о том, что отныне доступ к ближним и дальним пещерам музеем будет прекращен из-за работы комиссии, которая будет определять уровень сохранности культурных ценностей.

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"Мощи преподобных и другие святыни считаются культурными и историческими ценностями. Молитва будет невозможна и в нескольких храмах вблизи пещер — прекращается доступ к Крестовоздвиженскому храму, Аннозачатиевскому храму и храму в честь Собора всех преподобных Печерских (Теплый храм)", - сказано в сообщении.

Ситуация вокруг Киево-Печерской Лавры

1 декабря 2022 года Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру официально зарегистрировали как монастырь в составе Православной церкви Украины.

10 марта Свято-Успенский монастырь Украинской православной церкви (Московского патриархата) предупредили о расторжении договора аренды помещений Киево-Печерской лавры с 29 марта этого года.

Договор между Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра" и Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой (мужской монастырь) УПЦ (МП) был заключен 19 июля 2013 года.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, комментируя предупреждение о расторжении договора, отметил, что это касается всех помещений, которые арендует УПЦ (МП) в лавре.

15 марта в соцсетях распространили записанное священнослужителями УПЦ (МП) видео, на котором они обращаются к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой защитить от выселения их монастырь из лавры.

В то же время в Совете нацбезопасности и обороны заявили, что видео от священников УПЦ (МП) из Киево-Печерской лавры является манипуляцией Кремля.

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