Охрана задержала семинариста УПЦ МП.

Во время первой службы митрополита Православной церкви Украины Епифания в храме Киево-Печерской Лавры пытались устроить диверсию. Мужчина хотел подбросить в чашу для причастия зеленку.

По данным издания LB, первый инцидент произошел на Рождество, а второй – во время службы 19 января на Крещение, когда в алтаре обнаружили семинариста УПЦ МП Виталия С.

Мужчина признался, что хотел каким-то образом помешать службе, а в пояснительной записке написал, что пришел просто погулять. Его задержали и передали полиции.

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Стоит отметить, что у семинаристов строгие правила и они обязаны посещать службы своего храма. За прогулы их могут даже отчислить, поэтому самостоятельно прийти на службу ПЦУ он никак не мог.

Службы ПЦУ в Лавре - что известно

УПЦ МП потеряла контроль на храмами Лавры по истечению срока договора аренды. В результате ПЦУ получила разрешение на аренду заповедника, который находится в собственности государства.

Так, митрополит Епифаний 7 января на Рождество провел историческое богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.

Второе богослужение ПЦУ прошло на Крещение, 19 января. Представитель церкви заверил, что все необходимые разрешения были получены.

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