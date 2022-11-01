В то же время в городе продолжаются веерные отключения электроэнергии из-за дефицита в энергосистеме.

В Киеве полностью восстановили водоснабжение в квартиры местных жителей.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в социальной сети Facebook.

"Водоснабжение в дома киевлян полностью восстановили", - заявил Кличко.

Он поблагодарил специалистов "Киевводоканала" и ДТЭК, которые работали почти сутки, чтобы вернуть воду и свет жителям столицы.

"Энергоснабжение в Киеве также восстановили. Но отключение применяют, поскольку дефицит в энергосистеме после варварских атак агрессора - значительный", - добавил мэр.

Очередной удар РФ по Украине

31 октября российские войска совершили очередной массированный ракетный обстрел территории Украины - выпустили 50 ракет.

На разных направлениях подразделения противовоздушной обороны Украины уничтожили 45 вражеских крылатых ракет.

Несколько ракет попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких регионах Украины.

В частности, из-за обстрелов была повреждена энергетическая инфраструктура в Киевской области, в результате чего 80% потребителей столицы остались без водоснабжения, без света – 350 тыс. квартир киевлян.

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