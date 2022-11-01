В Киеве полностью восстановили водоснабжение в квартиры местных жителей.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в социальной сети Facebook.
"Водоснабжение в дома киевлян полностью восстановили", - заявил Кличко.
Он поблагодарил специалистов "Киевводоканала" и ДТЭК, которые работали почти сутки, чтобы вернуть воду и свет жителям столицы.
"Энергоснабжение в Киеве также восстановили. Но отключение применяют, поскольку дефицит в энергосистеме после варварских атак агрессора - значительный", - добавил мэр.
Очередной удар РФ по Украине
31 октября российские войска совершили очередной массированный ракетный обстрел территории Украины - выпустили 50 ракет.
На разных направлениях подразделения противовоздушной обороны Украины уничтожили 45 вражеских крылатых ракет.
Несколько ракет попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких регионах Украины.
В частности, из-за обстрелов была повреждена энергетическая инфраструктура в Киевской области, в результате чего 80% потребителей столицы остались без водоснабжения, без света – 350 тыс. квартир киевлян.