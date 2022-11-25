Мужчина тоже в начале войны установил веб-камеру на многоэтажке на одном из крупнейших проспектов Харькова.

В Харьковской области СБУ задержала хакера, который незаконно вмешивался в систему видеонаблюдения одного из госучреждений и "сливал" онлайн-трансляцию панорамы города.

Злоумышленником оказался 48-летний харьковчанин, который является специалистом в области видеонаблюдения и сетевого оборудования, сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

Как было установлено, мужчина лично монтировал эту систему видеонаблюдения и смог настроить себе удаленное наблюдение и прослушивание служебных помещений.

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Кроме того, с самого начала войны он установил веб-камеру на многоэтажке, что располагается на одном из крупнейших проспектов Харькова. Оттуда он транслировал онлайн-панорамы города на одном из популярных видеостриминговых сервисов на многомиллионную российскую аудиторию.

Сейчас устанавливается, сотрудничал ли харьковчанин со спецслужбами РФ. В частности, передавал ли он информацию о перемещении украинской военной техники или занимался корректировкой вражеского огня.

"По материалам СБУ мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронных коммуникационных сетей, совершенное во время действия военного положения) Уголовного кодекса Украины. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет", - добавили в пресс-службе.

Задержка сторонников России: последние новости

22 ноября сообщалось, что СБУ разоблачила двух бывших руководителей структурного подразделения ЮЖД на Харьковщине на сотрудничестве с российскими оккупантами.

Также Правоохранители установили женщину, которая вела стрим во время осуществления ракетных ударов по Львовщине.

25 ноября в Киеве задержали агента ФСБ России, который прибыл из Крыма для подготовки диверсий.

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