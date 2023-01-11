Принудительно мобилизованных людей с инвалидностью оккупанты берут на должности водителей.

Российские оккупанты продолжают принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины. В частности, россияне мобилизуют людей с инвалидностью в Донецкой области.

Как сообщили в Центре национального сопротивления, из-за сопротивления местных жителей российским оккупантам становится все труднее находить мужчин для принудительной мобилизации. Однако в Кремле выставляют "нормы, которые необходимо выполнить".

"Поэтому так называемые военкоматы мобилизуют людей с инвалидностью, наркозависимых и представителей криминалитета. По информации нашего подполья, на временно оккупированных территориях Донетчины принудительно мобилизуют людей с инвалидностью. Их берут на должности водителей. Мобилизованные же используются в сухопутных подразделениях оккупационных войск", – говорится в сообщили

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В Центре нацсопротивления напомнили, что мобилизованные на оккупированных территориях и их родственники могут обратиться на горячую линию проекта "Хочу жить": +38 066 580 34 98 и +38 093 119 29 84.

"Также призываем внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых зон, кто имеет родственников на ВОТ, поделиться этой информацией. Еще не поздно сдаться ВСУ и не совершать военные преступления", – отметили в ЦНС.

Ситуация на временно оккупированных территориях Украины

На оккупированной Луганщине больницы разворачивают дополнительные места из-за большого количества раненых российских оккупантов. По состоянию на 9 января только в местной больнице Марковки Луганской области дополнительно развернуто 100 койко-мест.

По данным Центра сопротивления, российские захватнические войска планируют обстрелять одно из медицинских учреждений на территории Луганской области и обвинить в этом Вооруженные Силы Украины.

Раньше сообщалось, что оккупанты на временно захваченных территориях Украины заставляют выпускников школ становиться на обязательный "воинский учет". Отмечается, что это делают, чтобы в дальнейшем их можно было мобилизовать.

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