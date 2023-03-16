Люди, которые остаются в городе, наотрез отказываются эвакуироваться.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что сейчас в Бахмуте остаются три тысячи гражданских жителей. Среди них – 33 ребенка.

Как он отметил в эфире телемарафона, те люди, которые остаются в городе сейчас, наотрез отказываются эвакуироваться. По его словам, осуществляется обязательная эвакуация детей, по крайней мере с одним из родителей.

Глава Донецкой ОВА подчеркнул, что эвакуация охватывает не только Бахмут, но и всю линию фронта. Людей вывозят также из Авдеевки. Еще неделю назад там находилось 42 ребенка, а сейчас – 13.

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Кириленко добавил, что эвакуированных детей вывозят в другие области Украины. Там их размещают в дошкольных учреждениях, интернатах и санаториях. К примеру, детей из Бахмута централизованно эвакуируют в направлении Закарпатья, если их родители не имеют возможности временно поселиться в других регионах.

Эвакуация в Донецкой области

В Донецкой области из-за постоянных обстрелов со стороны РФ продолжается эвакуация населения. В частности, людей вывозят из Авдеевки. В течение января и февраля желающих уехать практически не было – за эти два месяца вывезли около 50 человек, однако в последние дни процесс ускорился.

Кроме того, 15 февраля 2023 года из Угледара эвакуировали последнего ребенка, находившегося в городе, – 15-летнего сына священника. Несмотря на уговоры правоохранителей, мужчина, его жена и еще двое детей категорически отказывались выезжать.

В начале ноября прошлого года в полиции сообщили о завершении эвакуации из Марьинки. Из разрушенного города, где еще тогда не было ни одного уцелевшего здания, выехали все жители.

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