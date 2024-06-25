Этот законопроект подали народный депутат Владимир Арьев с коллегами.

Министерство обороны прокомментировало идею увеличения сроков обновления данных в ТЦК для военнообязанных с 60 до 150 дней.

Об этом сообщает издание "Украинская правда", ссылаясь на письмо министра обороны Рустема Умерова Верховной Раде от 25 июня. В нем отмечается, что в Минобороны, с учетом проведенного анализа уточнения данных гражданами Украины через электронный кабинет, центры предоставления административных услуг и путем личного прибытия в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, не поддерживают законопроект с регистрационным номером 11305 о продлении срока обновления военно-учетных данных на 90 дней.

Этот законопроект подали народный депутат Владимир Арьев с коллегами.

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Предыдущее письмо Министерства обороны от 24.06.2024 № 220/8804 министр просит оставить без рассмотрения. В этом письме, которое было подписано министром обороны Рустемом Умеровым и обнародовано в системе электронного документооборота (СЕДО), отмечалось, что законопроект №11305 поддерживается Минобороны.

Группа народных депутатов в законопроекте 11 305 предлагает на 90 дней увеличить срок обновления данных в ТЦК для военнообязанных, то есть с 60 до 150 дней.

Сроки обновления данных в ТЦК

Если военнообязанный не успел обновить свои данные за 60 дней, ему грозит административная ответственность.

Ровенская эксперт по мобилизационным вопросам и воинскому учету Наталья Печерица сообщила "Суспільному", что к тем нарушителям, которые не успеют в течение 60 дней обновить свои данные, будут применять административный штраф - это от 17 тысяч до 25,5 тысяч гривен. Она отметила, что тем, кто игнорирует эту обязанность, повестки будут присылать по любому адресу, который есть в базе ТЦК. И эта повестка будет считаться надлежащим образом врученной. А когда человек обновит данные, то он избежит ответственности и не получит этого штрафа. Весомых причин несвоевременного обновления данных, которые могут человеку простить, в законе о мобилизации не прописали.

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