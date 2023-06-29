С первого июля отделения будут работать максимально возможное время и будут открыты в выходные дни.

Акционерное общество "Укрпочта" внедряет новые графики работы в отделениях почтовой связи.

Как сообщает пресс-служба "Укрпочты", с началом полномасштабного вторжения компания была вынуждена уменьшать и менять время работы отделений почтовой связи. Но теперь компания предлагает новые графики работы.

"С 1 июля в большинстве отделений почтовой связи изменятся графики работы. Отныне они будут работать максимально возможное время и будут открыты в выходные дни", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что отделения в торговых центрах и на рынках будут открыты по графику работы конкретного торгового центра или рынка. Также сельские отделения, которые раньше работали два-три дня в неделю, отныне будут открыты для клиентов в течение пяти дней.

Обновленный график работы отделений можно увидеть на сайте, приложении "Укрпочты", в чат-боте или в контакт-центре по номеру 0 800 300 545.

"Укрпочта": последние новости

Как сообщал УНИАН, 1 июня "Укрпочта" выпустила благотворительный почтовый блок к Международному дню защиты детей. 40 гривен с каждого маркового листа пошли на благотворительность, а именно на помощь детским домам и детям, потерявшим родителей.

16 июня стало известно, что "Укрпочта" одержала победу в премии "World Post & Parcel Awards - 2023". Марка "Русский военный корабль, иди...!" была признана лучшей в мире в 2022 году.

Кроме того, 23 июня компания открыла предзаказ новой марки и лимитированный мерч посвященный освобождению украинской разведкой от российских оккупантов острова Змеиный.

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