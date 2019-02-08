Восточный гороскоп на 2019 год: пять знаков станут любимчиками фортуны

В финансовом плане год может оказаться непростым, говорит астролог.

По восточному календарю 2019 год проходит под знаком Желтой Земляной Свиньи. Экстрасенс и астролог Хаял Алекперов говорит, что фаворитами хозяйки года станут уверенные в себе знаки, которые не только отличаются усердием и целеустремленностью, но и способны на смелые поступки.

Среди них — Свинья, Тигр, Бык, Дракон, Обезьяна. Представителям других знаков придется поработать над собой, чтобы стать любимчиками фортуны, передают слова астролога "Факты".

Свинья

1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Люди, рожденные под знаком Свиньи (Кабана), могут получить признание в профессиональной сфере. Это может быть как повышение по должности, так и прибавка к зарплате. Одиноким представителям знака звезды сулят перемены в личной жизни. Есть вероятность, что даже первые месяцы года принесут новые знакомства, которые, кроме прочего, станут еще и перспективными. Главное — не торопитесь делать выводы. Ваши взгляды могут кардинально поменяться. Семейным же людям предстоят небольшие трудности. Они могут быть связаны с воспитанием детей, где придется проявить твердость и, возможно, даже строгость.

Крыса

1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Год сулит представителям знака успехи в профессиональной сфере. Не исключено, что благодаря труду и усердию уже с середины года они значительно продвинутся по карьерной лестнице. В личной сфере у одиноких представителей знака будут все шансы встретить свою судьбу. Особенно благоприятны в этом плане весна и начало лета. Семейным же знакам стоит поумерить пыл и отказаться от колкостей в общении с близкими. Хозяйка года предоставит не одну возможность сделать ваши отношения более гармоничными, так что постарайтесь не упустить их из-за споров и разбирательств с партнером.

Бык

1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Откровенные и прямолинейные представители знака нередко сталкиваются с тем, что их черты характера становятся поводом для конфликтов. Но в 2019-м повелительница года поощрит Быков за честность, наградив перспективными знакомствами с людьми, которые сыграют не последнюю роль на их пути к успеху. Кроме того, есть все шансы, что в этот период они присмотрятся к своему окружению, и поймут, кто им действительно желает добра, а кто только создает видимость. В личной сфере представителей знака грядут перемены. Скорее всего, те, кто уже нашел свою любовь, выйдут на новый уровень отношений. Одиноким же Быкам звезды сулят начало новых отношений.

Тигр

1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Усердным и трудолюбивым Тиграм год Желтой Земляной Свиньи сулит финансовое благополучие. Но при условии, что представители данного знака сумеют побороть себя и подходить к тратам и покупкам обдуманно. Так как существует большой риск неудачных капиталовложений. В профессиональной сфере Тигров грядут перемены. Представители данного знака откроют в себе совершенно новые таланты и грани, и это может изменить вектор их деятельности. В сфере личных отношений повелительница года обещает новые знакомства и приятные перспективы. У вас появятся все шансы устроить свою судьбу или встретить свою половинку.

Кот (Кролик)

1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Для Котов год будет богат новыми перспективами. Не исключено, что это приведет к большой загруженности в профессиональной сфере деятельности. Но как бы вы ни старались все и везде успеть, не забывайте о том, что ресурсы организма нужно пополнять полноценным сном и отдыхом. Тем более, что в год Желтой Свиньи у представителей данного знака есть большая вероятность обострения хронических заболеваний. Что касается личной сферы, то здесь звезды сулят достаточно неоднозначную ситуацию. С одной стороны — романтика и страсть. С другой — на этом фоне у семейных знаков могут возникать конфликты на почве ревности. Так что старайтесь придерживаться золотой середины и не идти на поводу у эмоций.

Дракон

1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Драконам хозяйка года Свинья обещает приятные сюрпризы в финансовой сфере. Не исключено, что у вас появятся новые доходы или возрастет прибыль. Что касается работы, то здесь возможны небольшие разногласия с коллегами или руководством. Чтобы этого избежать, постарайтесь обуздать свое упрямство и не воспринимать советы окружающих как критику. И даже если вы на сто процентов уверены в своей правоте, не настаивайте. Время расставит все по местам. Особую осторожность стоит проявить с новыми знакомствами. Особенно в конце весны — начале лета. Есть риск, что ожидания не соответствуют реальности. И это может сильно вас разочаровать. Так что не забегайте вперед в общении с новыми людьми.

Змея

1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Представители этого знака часто живут по принципу «лучше синица в руках, чем журавль в небе». Это, безусловно, ограждает их от многих ошибок и промахов. Но при этом достаточно ограничивает. Совет звезд в год Желтой Земляной Свиньи — не бояться рисковать и чаще выходить из своей зоны комфорта, совершая спонтанные поступки. Именно это, как ни странно, приведет вас к успеху. В делах финансовых 2019 год сулит прибыль. Не исключено, что многие из Змей смогут совершить весомые покупки, о которых давно мечтали. Что касается личных отношений — здесь стоит быть более открытыми. Именно замкнутость может стать главной причиной проблем в личной жизни как у одиноких, так и у семейных представителей знака.

Лошадь

1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Упрямых по природе Лошадей год Желтой Земляной Свиньи порадует новыми достижениями. Те дела и начинания, в которых вы подолгу и безуспешно ждали продвижений, наконец-то сдвинутся с мертвой точки. Но при этом стоит разобраться со своими мыслями и пессимистическим настроем. Так как именно они могут оказаться помехой на пути к успеху. Не забывайте о том, что удача и счастье, прежде всего, рождаются в вашей голове. В финансовых вопросах год будет равномерным — непредвиденных трат, как и непредвиденных доходов, ожидать не стоит. Зато такая стабильность позволит Лошадям воплотить в жизнь давние мечты.

Коза

1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Представителям этого знака 2019 год сулит немало приятных сюрпризов. Это могут быть позитивные перемены как в профессиональной сфере (новая хорошая должность или даже новое место работы), так и в духовной (новые увлечения, интересы и приоритеты). В сфере личных отношений у семейных знаков возможны небольшие разногласия с партнером. На одни и те же вещи у вас могут быть совершенно противоположные взгляды. Но мирная и спокойная энергетика года Свиньи поможет сгладить все шероховатости. Главное — не акцентировать внимание на конфликтах.

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Обезьяна

1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Удача в этом году будет сопутствовать смелым и уверенным в себе представителям знака. Чтобы воплотить в жизнь намеченные планы, Обезьянам не придется преодолевать множество преград. В год Желтой Земляной Свиньи есть шанс достичь желаемого при минимальных усилиях. Главное — не откладывать в долгий ящик то, что можно сделать уже сейчас. Дерзайте! В сфере личных отношений год обещает представителям знака нежданные и весьма кардинальные перемены. У многих семейных пар, к примеру, отношения выйдут на новый уровень. А одинокие люди смогут расстаться со статусом холостяка.

Петух

1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

В 2019 году трудолюбивые и усердные Петухи смогут немного расслабиться и сбавить обороты. Многие представители знака позволят себе больше времени для хобби и увлечений. В финансовой сфере год может оказаться непростым — есть риск нежданных расходов. А потому постарайтесь экономить и отказаться от спонтанного шопинга. Семейным представителям этого знака не стоит тянуть одеяло на себя. Позвольте партнеру чаще проявлять инициативу — и вы увидите, что ссор и разногласий станет значительно меньше.

Собака

1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Год Желтой Земляной Свиньи обещает удовлетворить фантазии Собак относительно путешествий и новых впечатлений. Не исключено, что именно в этом году представители знака посетят те уголки мира, в которых давно мечтали побывать. В делах любовных Собаки могут не раз ошибиться в выборе партнера. А потому звезды предупреждают — не спешите сразу открывать сердце новому избраннику, как бы вас ни подталкивала к этому ваша натура. В финансовой сфере год будет удачным. Многие смогут позволить себе крупные покупки, вроде автомобиля или нового жилья.