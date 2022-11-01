В ЦПД предостерегли, что указанный флешмоб – бессмысленная и опасная манипуляция.

В украинском сегменте соцсети Twitter и мессенжера Viber зафиксирован провокационный флешмоб, который подхватили медиа РФ.

Об этом информирует Центр противодействия дезинформации.

Так, российские СМИ сообщили, что "украинцы запустили флешмоб с хештегом #LightOnZelenskyyOff против политики Зеленского и призывают 1 ноября максимально включить свет". Однако большинство аккаунтов, названных "украинцами", на самом деле являются ботами, что подтверждается переводом русскоязычного текста сообщений на украинский.

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Текст "пол страны уже без электропитания, уже мочи нет терпеть эти адские муки!" они перевели как "пів країни вже без електро харчування, вже сечі немає терпіти ці пекельні борошна!".

В ЦПД предостерегли, что указанный флешмоб – бессмысленная и опасная манипуляция, призванная увеличить нагрузку на украинскую энергосистему для ее полного выхода из строя.

Отключение света в Украине: что известно

10, 22 и 31 октября россияне нанесли массированные ракетные атаки по украинской энергетической инфраструктуре. По экспертным оценкам, в настоящее время разрушено или повреждено 40% энергетической инфраструктуры.

С 20 октября по всей стране начались ограничения на поставки электрической энергии. С 07:00 до 23:00 граждан просят минимизировать пользование электроэнергией.

Министерство иностранных дел продолжает активную работу с международными партнерами для восстановления энергетической инфраструктуры Украины, пострадавшей из-за атак РФ.