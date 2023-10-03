Действие справки МСЭК об инвалидности продлено на весь период действия военного положения и еще шесть месяцев после его отмены или прекращения.

Украинцам напомнили, что на период действия военного положения упрощена процедура установления и продления инвалидности. Об этом говорится в сообщении на Правительственном портале по вопросу продления действия справки медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК).

Отмечается, если в период действия военного положения человеку нужно пройти повторный осмотр, но он не имеет возможности этого сделать, – можно пройти осмотр позже – в течение шести месяцев после прекращения/отмены военного положения.

"Срок действия предsдущей справки и все связанные с ней социальные выплаты продлеваются на весь этот период", - подчеркивают в правительстве, ссылаясь на постановление КМУ № 225 от 8 марта 2022 г.

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"Если в Пенсионном фонде Украины или структурных подразделениях по вопросам социальной защиты населения нет информации об изменении или отказе в продолжении инвалидности, считается, что эта инвалидность продлевается на весь период действия военного положения и еще на шесть месяцев после его отмены или прекращения", - разъясняют в Кабмине.

Подчеркивается, что за человеком сохраняются все социальные выплаты. Дополнительные документы или другие записи в имеющихся справках не требуются.

Справки МСЭК / ЛКК - что надо знать

Медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) осуществляют свои функции по принципу экстерриториальности.

Обжаловать решение комиссии возможно в течение одного месяца. Для этого необходимо обратиться в саму комиссию, которая его принимала, или в Центральную или областную комиссию с письменным заявлением о проведении повторного осмотра и вынесения нового решения. Если принятое новое решение не устраивает, его можно обжаловать в Центральной МСЭК Минздрава Украины.

Кроме того, решения комиссий всех уровней можно также обжаловать в суде в законодательном порядке.

Скандал из-за коррупции в ВЛК

Как сообщал УНИАН, летом была назначена проверка работы военно-врачебных комиссий (ВЛК) по всей стране. Глава государства Владимир Зеленский пояснил, что требует проверки значительный массив решений ВЛК по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты после 24 февраля 2022 года. И на очередном заседании СНБО была представлена соответствующая статистика.

По словам Зеленского, были примеры областей, где после февраля прошлого года в десять раз возросло количество снятия с воинского учета из-за решения ВЛК. Он отметил, что бсолютно понятно, что это коррумпированные решения. Зеленский добавил, что и в рамках уголовных производств, которые продолжаются в отношении работников ВЛК и МСЭК, видно еще лучше, сколько решений могло быть сфальсифицировано. Он добавил, что уже установлены факты взяток от 3 до 15 тысяч долларов за подделку документов.

В сентябре глава государства подписал указ о проверке обоснованности всех решений МСЭК и ВЛК об установлении инвалидности, признании непригодности к военной службе, принятых с 24 февраля 2022 года.

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