Киев не стремится к немедленному вступлению в НАТО, но в ожидании приглашения хочет получить дополнительные обязательства по противовоздушной обороне и безопасности от стран по обе стороны Атлантики.

Украина должна получить "необратимое" предложение относительно возможного членства в НАТО во время саммита в Вашингтоне 9-11 июля. Об этом заявила глава миссии Украины при Альянсе Наталья Галибаренко в интервью изданию Politico.

"Мы хотели бы, чтобы [союзники] зафиксировали необратимость пути Украины к членству в НАТО. Мы не просим чего-то чрезвычайного", – добавила она.

Издание отмечает, что Украина опасается, что вопрос членства в Альянсе государства будет отодвинут на второй план. Оно разделяет НАТО: некоторые страны, такие как США и Германия, прохладно относятся к быстрому предложению членства, в то время как другие – расположенные ближе к линии фронта – хотят, чтобы будущий статус Украины в НАТО был четко прописан.

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Галибаренко отметила, что Киев не стремится к немедленному вступлению в НАТО, поскольку проблематично принимать страну, которая находится в состоянии войны с Россией и не контролирует всю свою территорию, в Альянс. Однако в ожидании полноправного членства Украина хочет получить дополнительные обязательства по противовоздушной обороне и безопасности от стран по обе стороны Атлантики.

Киев хорошо понимает беспокойство стран НАТО, поэтому строит собственную структуру Альянса, заключая двусторонние пакты со странами-союзниками, объясняет посол.

"Поскольку союзники в НАТО ... не хотят принимать никаких политических решений по приглашению Украины, пока не закончится война, мы сказали: "Хорошо, мы это понимаем". Именно поэтому мы будем продолжать заключать двусторонние соглашения по безопасности", – подчеркнула Галибаренко.

Но Киев не отказывается от цели вступления. "Мы четко дали понять [на] разных уровнях, что приглашение не исчезнет с нашей повестки дня", – сказала глава миссии Украины при НАТО.

Украина настаивает на том, чтобы НАТО четче сформулировало условия ее возможного членства. Как отмечает издание, происходит это на фоне опасений, что бывший президент США Дональд Трамп, вероятный кандидат от республиканцев в президенты Штатов, может использовать вступление в НАТО как разменную монету с Путиным для прекращения войны, если он вернется в Белый дом.

"Альянс годами выкручивался, пытаясь выяснить, как сказать Украине, что однажды она станет его членом, не присылая фактического приглашения. В прошлом году на саммите в Вильнюсе лидеры НАТО согласились, что "мы будем в состоянии отправить Украине приглашение присоединиться к Альянсу, когда союзники согласятся и условия будут выполнены". На этот раз, по словам госпожи Галибаренко, Киев ищет формулировки, которые будут "шагом вперед от Вильнюса", – говорится в материале.

Кроме того, Украина хотела бы "увидеть, что Альянс признает, что мы достигли значительного прогресса во внедрении реформ", что является предпосылкой для вступления в НАТО.

Путь Украины в НАТО: последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наше государство не получит приглашение на вступление в НАТО во время июльского саммита организации в Вашингтоне. По его словам, для Украины первоочередную важность имеет усиление противовоздушной обороны системами Patriot.

Между тем 64% опрошенных украинцев считают равнозначно важным приобретение членства в НАТО и в Европейском Союзе. В то же время когда респондентов спросили, что является более важным для будущего Украины, – 12% опрошенных выбрали вступление в НАТО, а 7% – вступление в ЕС.

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