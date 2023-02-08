Правоохранители рассказали, как эвакуировали семью из города.

В городе Угледар Донецкой обасти остался только один ребенок.

Об этом сообщается на странице полиции Донецкой области в социальной сети Facebook. Во вторник, 7 февраля, правоохранители вывезли из города семью с двумя детьми. Они отмечают, что сейчас российские захватнические войска бросают все силы, чтобы захватить Угледар.

Семью уговорили уехать раньше, однако они попросили несколько дней на сборы. Из-за обострения ситуации эти несколько дней перешли в недели. Семья из двух взрослых и детей семи и десяти лет проживала в подвале многоэтажки, которая находится на окраине со стороны оккупированной Павловки.

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"В этом районе уже частично были россияне. Полицейские добрались до адреса, однако из-за неутихающих обстрелов, семья не слышала стуков. На помощь пришел пес, он начал лаять и члены семьи, наконец, услышали полицейских", - говорится в сообщении.

Правоохранители подогнали транспорт, одели детей в специальные бронежилеты и шлемы и вместе с родителями и собакой быстро доставили до Курахово. Сейчас они уже находятся у родственников в Днепропетровской области.

Эвакуация гражданских

Несколько дней назад мэр Славянска Вадим Лях заявил, что жители города должны быть готовы к возможной эвакуации в безопасное место.

В январе состоялась самая массовая медицинская эвакуация больных из Херсона во Львовскую область. Пришлось привлечь 26 карет скорой медицинской помощи.

Недавно сообщалось о смерти 6-летнего ребенка в Авдеевке от сердечного приступа. Волонтер рассказал, что ее семья отказывалась от эвакуации.

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