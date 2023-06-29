Девочки всегда были вместе и имели общих друзей.

Российские оккупанты своей ракетой в кафе Краматорска убили сестер-близняшек - Юлю и Аню Аксенченко. Школьницы всегда были вместе и у них были даже общие друзья.

Девочки были очень дружные. Сестры были настолько одинаковы, что их путали дали подружки. Юля вела страницу в Instagram, но последний пост был опубликован в 2020 году. В соцсети много фото и видео с сестрой Аней, в том числе и с их 12-ого дня рождения.

Мама погибших девочек из Доброполья, но переехала в Краматорск 20 лет назад. Кроме девочек, детей в семье больше нет.

В пиццерию школьницы пришли с папой. После взрыва сестры еще были живы, они позвонили маме и сказали, что их завалило. Аню и Юлю слишком долго искали, их тела смогли достать лишь ночью. Отец девочек с травмами находится в больнице.

О девочках все хорошо отзывались как в школе, так и вне ее стен. Отмечается, что они были скромные, воспитанные, очень хорошо рисовали.

"Добрые, активные, отзывчивые, всегда могли помочь одноклассникам. Могли даже мяч в футбол погонять. И всегда вместе, даже соцсети вели вдвоем. Ребята из класса очень переживают из-за гибели Ани и Юли", – рассказали в школе.

Удар по Краматорску - что известно

Армия России ударила "Искандером" по пиццерии в Краматорске. В результате атаки погибли 12 людей и 60 пострадали. Среди жертв трое девушкек - одна 17 лет и две сестры, которым было по 14.

Контрразведка СБУ задержала агента спецслужб Российской Федерации, который скорректировал российский ракетный удар в Краматорске 27 июня.

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