По словам Воскобойника, все упирается в одну цифру – ежегодно в Украине умирают 250-300 тысяч человек.

В Украине демографическая катастрофа. Ежегодно количество умерших существенно превышает количество новорожденных – условно говоря, каждый год "исчезает" такой город, как Житомир.

Об этом рассказал в интервью УНИАН президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. Он также отметил, что с рынка труда уходит больше людей, чем на него заходит.

"В таких условиях, когда население стареет, когда с рынка труда уходит больше людей, чем на этот рынок заходит, то нужно каким-то образом это все балансировать. Или предложить нашим женщинам рожать по 5-7 детей, и где-то лет через 18-20 у нас сформируется какое-то дополнительное количество людей, которые смогут выйти на рынок труда. Или быть реалистами и искать возможности привлекать трудовых мигрантов из других стран", – заявил он.

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По словам Воскобойника, все упирается в одну цифру – ежегодно в Украине умирают 250-300 тысяч человек. Даже если с помощью собственных ресурсов нам удастся отсрочить проблему, "мы ее отодвинем на 5-7 лет".

"А дальше столкнемся с тем, что не будет хватать рабочих рук, налогоплательщиков, потребителей товаров и услуг, которые производятся в Украине", – констатировал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству.

Демографическая ситуация в Украине

По прогнозу Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины, изложенному в утвержденной Кабмином Стратегии демографического развития Украины на период до 2040 года, в течение следующих 25 лет численность населения Украины сократится на 10 миллионов. К 2041 году может сократиться до 28,9 млн человек, а к 2051 году – до 25,2 млн.

За первое полугодие 2024 года в Украине родилось 87 655 детей, что на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время зафиксировано 250 972 смертей. На одного новорожденного гражданина приходилось трое умерших.

Всего в 2024 году число умерших в нашей стране превысило количество родившихся в 2,8 раза.

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