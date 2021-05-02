Свято место. Тысячи прихожан проигнорировали призывы властей и пришли на Пасху в храмы

Упорство, с которым украинцы предпочитают следовать традициям, вопреки всему (и коронавирусу тоже), поражает. Не успел Киев выйти из "красной" карантинной зоны, как тысячи прихожан ринулись в храмы освящать пасхальную снедь.

Так сложилось, что Святое Пасхальное воскресенье в нынешнем году стало вторым днем, когда в столице ослабили карантинные ограничения из-за COVID-19. Какой логикой руководствовались власти, принимая такое решение, сказать трудно. Ведь как месяц назад в столице фиксировалось более тысячи новых заражений в сутки, что и стало поводом для введения жесткого локдауна, так и сегодня количество новых заражений в сутки меньшим не стало. Но сегодня не об этом…

Накануне праздника чиновники всех мастей – и городские власти, и МОЗ, и даже глава государства – призывали верующих не ходить в храмы и следить за богослужениями онлайн. Президент Владимир Зеленский обсуждал с главами церквей празднование Пасхи в условиях карантина, но маска под носом у одного из предстоятелей на этой встрече как бы заранее намекала на результат. В итоге, получилось традиционно: хотели, как лучше, а праздник прошел, как всегда.

Нельзя, конечно, сказать, что в храмы ринулись все поголовно. Но часть прихожан проигнорировали призывы и чиновников, и священников. Рассказы святых отцов о том, что для освещения пасхальной корзины достаточно молитвы, не смогли сломить традицию. Люди шли в церкви вечером, собирались у них утром.

Можно было бы предположить, что семейства, для которых ритуал важнее здравого смысла делегируют к храму кого-то одного. Но, нет. Если уж решили освятить пасху и колбаску, то шли все – от мала до велика.

Воскресным утром возле церквей УНИАН увидел много детей. Большинство из них, судя по всему, пришли в храм впервые. К примеру, у входа в Михайловский Златоверхий собор отец учил дочь креститься: «Смотри, как надо: вниз, право, лево». - «Еще раз покажи!», - с интересом переспрашивала девочка. А в Киево-Печерской Лавре нам удалось стать свидетелями того, как мать помогала сложить сыну руки для благословения. Седобородый священник протянул руку ребенку, а тот приложился к ней лбом. Мать одернула: «Поцеловать надо». Ребенок, после секундного колебания, послушался...

Без масок и дистанции

По нашим наблюдениям, очень много украинцев убеждены: если вера сильна, помогать высшим небесным силам сохранить свое здоровье, надев на богослужение маску, уже не нужно. Тех, кто пришли к храмам в масках – явное меньшинство. В разных церквях и соборах их процент колеблется, но если где-то соотношение было 50 на 50, то где-то рекомендуемые санитарные нормы нарушали девять из десяти прихожан. Без масок стояли и у стен храмов, и внутри. Причем подолгу.

Не способствовала соблюдению карантинных ограничений и погода – поздно вечером в столице пошел дождь, и лишь малая часть верующих выбрала зонт социальную дистанцию. На расспросы УНИАН об отсутствии масок у прихожан было два типичных ответа: «Я не заболею» и «Я уже переболел».

Расспрашивали мы об отсутствии масок и священников, ведь в той же, Киево-Печерской Лавре их не было даже на тех, кто исповедовал верующих, то есть, находился с в близком контакте с людьми. Святые отцы отвечали уклончиво: «Это не ко мне вопрос», либо: «Волков бояться - в лес не ходить».

Напомним, год назад в Лавре коронавирусом переболели десятки монахов, несколько умерло. Но ощутимого страха перед COVID-19 это не добавило. «Я слышал, что во второй раз болезнь легче проходит», - отмахивалась от наших вопросов братия.

Добавим, что нескольких священнослужителей в масках мы видели в Михайловском соборе (и это несмотря на то, что семинаристов не так давно вакцинировали). Защищали себя и в нескольких греко-католических храмах.

Важно отметить, что, по нашим наблюдениям, в церквях заметно меньше стало тех, кто прикладывался к иконам, святыням. Некоторые делали это, не снимая маски. В Михайловском Златоверхом соборе необходимость носить маску не оспаривалась. Если следовало замечание или просьба маску надеть, прихожанки искали индивидуальные средства защиты под туго завязанной на шее косынкой и надевали, как надо, чтобы не наражать на опасность болезни себя и других.

«Новый заход»

Все украинские церкви проводили пасхальные богослужения онлайн, начиная с ночи 1 мая. Но в разных храмах по-разному происходило освящение пасхальных корзин. К примеру, в Спасо-Преображенском соборе на столичных Теремках окропить пасхальную снедь моно было с 6 до 11 утра на площади возле храма. И, судя по фото из соцсетей, большинство прихожан, которых было не так уж много, все же соблюдали дистанцию и были в масках. Внутрь собора людей пускают - к благодатному огню, но небольшими партиями. Очереди из желающих к обеду уже не было.

После полудня в находящихся в 50 метрах друг от друга Спасо-Преображенском соборе и Церкви святых Бориса и Глеба уже не наблюдалось ажиотажа среди верующих. Очевидно, к этому времени большинство жителей района – основные прихожане - уже традиционно активно поедали шашлыки на прилегающих к церквям полянах. Правда, собирались они внушительными компаниями, разумеется, без масок и какой-либо дистанции, на радость коронавирусу. И даже облачная погода и постоянно моросящий дождь их ничуть не спугнули.

В то же время в других храмах практически невозможно было соблюдать социальную дистанцию во время освящения пасхальных корзин. Дети с игрушками, дамочки с собачками, мужчины, поглядывающие на уже начатую бутылку, семьи, друзья, подруги - все сбивались в одну непрерывную цепочку. Владимирский собор верующие взяли практически в кольцо.

«Я бы и рада отойти на полтора метра, но как?», - девушка в маске косится на соседей, едва сдерживая раздражение.

Любая попытка отойти от соседней корзинки на полтора метра заканчивалась по поговорке - «пусто не бывает»: свободное пространство моментально занималось все новыми и новыми верующими, чем ближе священник – тем больше людей.

«Вы где? Тут священник на новый заход идет!», - торопит семью мужчина. Рядом женщина лихорадочно снимает покров с корзины, раскладывает ее, словно натюрморт, и всплескивает руками: «А свечки-то где?». И тут же, волной, довольные возгласы тех, кто уже прошел через обряд: «Густо окропил!».

Вслед за освящением корзины - селфи на фоне храма (ради которого снимается косынка), двор ненадолго пустеет и наполняется вновь.

***

Какими будут последствия пасхальных богослужений – почувствуем уже очень скоро. Но стоит ли ожидать другого поведения, если и чиновники, призывающие украинцев праздновать Пасхальное воскресенье дома, не следуют собственным советам? Так, Офис президента Украины даже сделал обложкой обращение главы государства к народу о праздновании Пасхи дома, но тут же выставил фото, на которых Владимир Зеленский этот день проводит… в Карпатах.

Влад Абрамов, Марина Григоренко

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