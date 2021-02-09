Старт новой реформы: автоматический выход на пенсию и электронная трудовая

Верховная Рада приняла закон, которым предусмотрен переход в течение пяти лет с бумажной на электронную трудовую книжку. Документ также регламентирует автоматическое назначение пенсии. Эта реформа коренным образом изменит трудовые отношения в Украине.

Верховная Рада приняла закон, который дает старт очень важному новшеству в трудовых отношениях. Это - переход с бумажных на электронные трудовые книжки и урегулирование вопроса автоматического назначения пенсии по возрасту.

«Трудовая» история

Вопрос перехода на электронную трудовую книжку в Украине обсуждался более пяти лет. Процесс активизировался в ноябре 2019 года, когда правительство на то время во главе с Алексеем Гончаруком утвердило соответствующий законопроект. Им отменялось «совковое» бумажное подтверждение трудового стажа и вводился электронный аналог. Речь шла о том, что это решение позволит ускорить «трудовые» процедуры и снизить бюрократические процессы, а пенсии и социальные выплаты постепенно станут назначаться автоматически. На официальном портале электронных услуг Пенсионного фонда даже появился сервис «Электронная трудовая книжка», а в нем - записи о трудовом стаже граждан, начиная с 2011 года. Но передавать законопроект на рассмотрение в Раду не спешили.

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В июне 2020 года проект закона был доработан и подан в парламент правительством уже под руководством Дениса Шмыгаля. Кабмин сообщил, что в Госреестре общеобязательного государственного соцстрахования уже есть информация о более 30 млн украинцев. А Пенсионный фонд ежемесячно обрабатывает данные 13,2 млн застрахованных лиц и 11,3 млн пенсионеров. Другими словами, для старта реформы платформа уже создана. В сентябре 2020 года Верховная Рада одобрила законопроект в первом чтении, а 5 февраля 2021 года закон был принят в целом.

Основные параметры

Законом вносятся изменения в Кодекс законов о труде, основы законодательства об общеобязательном государственном социальном страховании, закон «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» и ряд других.

Переходный период внесения в Государственный реестр сведений из бумажных трудовых книжек составит пять лет. В течение этого времени будет применяться как бумажная трудовая, так и электронная форма, уже имеющихся сведений о трудовой деятельности из госреестра.

Вноситься в госреестр данные будут через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда в виде сканированных или оцифрованных копий, предусмотренных законодательством документов (трудовая книжка, различные справки и т.п.). Делать это должны будут работники и работодатели с обязательным приложением электронной подписи.

После внесения сведений в госреестр работодатель обязан выдать оригинал бумажной трудовой книжки работнику под роспись. Также предусмотрена обязанность работодателя вносить по требованию работника в бумажную трудовую книжку запись о приеме на работу, переводе и увольнении.

Законом внедряется автоматическое назначение пенсии (без личного обращения человека) с сохранением за ним права отсрочки выхода на пенсию. Если человек решит продолжит работать, то размер его пенсии будет повышаться на 0,5-0,75%.

В рамках автоматического назначения пенсий также предусмотрена возможность определения с помощью госреестра наиболее выгодного варианта назначения пенсии, включая дату выхода на заслуженный отдых.

Авторы закона считают, что он будет иметь положительное влияние на ключевые интересы работников. Но важно отметить, что документ не регулирует вопросы прав лиц с инвалидностью.

Мнение экспертов

Советник АО Arzinger Алеся Павлинская считает, что принятый Радой закон – один из шагов на пути имплементации реформы трудового законодательства в Украине. Причем это гигантский скачок в плане учета трудовой деятельности, страхового стажа и кадрового делопроизводства.

По ее словам, бумажная трудовая книжка, доставшаяся Украине «в наследство» от СССР, на сегодня практически нигде в мире не используется, диджитализация ее вытеснила.

«Кто-то воспринимает нововведения скептично, опасаясь, что данные о его работе просто исчезнут на просторах интернета. Но эти опасения абсолютно беспочвенны, ведь электронная система учета более надежна, чем бумажные носители. Кроме того, теперь прекратятся манипуляции уволенных сотрудников, которые могут не забирать трудовые книжки годами, пытаясь взыскивать с работодателей средний заработок за задержку выдачи «трудовой». Отныне в подтверждение увольнения работникам будет вручаться только «бумажный» приказ, с внесением информации в электронный реестр. Кроме того, законодатель предусмотрел плавный 5-летний переходный период, в течение которого фактически две системы будут существовать параллельно, а работодатели и работники будут переносить данные о трудовой деятельности в соответствующий реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного соцстрахования», - отметила эксперт.

Как подчеркнула Павлинская, в дальнейшем планируется, что электронный реестр полностью заменит бумажный носитель, а трудовая книжка будет выдана сотруднику для самостоятельного хранения. По требованию самых отъявленных скептиков, работодатели будут обязаны дублировать записи о принятии на работу, переводе и увольнении в бумажных трудовых книжках. Уже сейчас данные занятого населения внесены в соответствующий реестр, где каждый украинец может увидеть и перепроверить свою трудовую деятельность и страховой стаж онлайн в личном кабинете по ссылке https://portal.pfu.gov.ua/. Вход возможен не только с использованием электронной цифровой подписи, но и, например, Bank ID.

«Рекомендовала бы каждому это сделать, ведь на практике часто работники не уверены, оформил ли их работодатель на работу согласно законодательству. В этом случае он может проверить и факт своего оформленного трудоустройства и суммы начисленной заработной платы», - резюмировала эксперт.

По мнению адвоката Gracers Law Firm Дениса Соловья, у учета в электронной форме есть ряд преимуществ. В частности: не нужно будет вести «Книгу учета трудовых книжек и вкладышей к ним», обеспечивать хранение трудовых книжек; уменьшаются негативные последствия потери бумажных трудовых книжек и осложнений с их восстановлением; снижаются риски повреждения трудовой книжки, внесения в нее недостоверных данных; упрощается доступ к информации о приобретенном стаже работников для назначения выплат по общеобязательному государственному соцстрахованию.

Кроме этого, по словам юриста, после перехода на электронные цифровые трудовые книжки пенсии будут назначаться автоматически (без личного обращения) при наличии необходимого страхового стажа и при достижении пенсионного возраста. При этом пенсия будет назначаться со дня, следующего за днем ​​достижения пенсионного возраста, кроме случаев, когда нет данных о стаже. Появится возможность определить более выгодный вариант выхода на пенсию.

«Однако, есть и риски, а именно: необеспечение сохранения личных персональных данных работников в случае возможного взлома Государственного реестра», - отметил юрист.

Реформа учета трудовой деятельности и автоматического начисления пенсии только стартовала. Переходный период – пять лет. С большой долей вероятности за это время в процесс будет внесено немало корректировок, за чем следует пристально следить. Ведь только от нас самих зависит наша «трудовая» история.

Нана Черная

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