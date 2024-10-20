Смерть Виктории Рощиной: Россия не отдала тело журналистки

Точную дату репатриации пока невозможно назвать, ведь эти процессы зависят от российской стороны.

Тело украинской журналистки Виктории Рощиной, которая умерла в российском плену, не вернули в рамках обмена, который состоялся 18 октября. Об этом рассказал представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко в комментарии "Суспільному".

"Именно 18-го числа тело Виктории передано в рамках репатриации не было. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными делает все возможное и невозможное для того, чтобы мы смогли получить все ответы на вопросы, которые всех в нашем обществе волнуют", - отметил Яценко.

Представитель координационного штаба отметил, что рано говорить о причинах смерти журналистки, в частности были ли к ней применены пытки. Работа по расследованию обстоятельств смерти и возвращения тела ведется. Впрочем, все зависит от противоположной стороны. Точную дату репатриации спрогнозировать трудно.

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Яценко предположил, что российская сторона может затягивать репатриацию, чтобы скрыть следы вероятного преступления.

Гибель журналистки Виктории Рощиной

На днях стало известно о гибели украинской журналистки Виктории Рощиной в российском плену во время этапирования из Таганрога в Москву. Известно, что уже скоро она должна была быть дома, в Украине - Рощина находилась в списках на обмен пленными.

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что смерть журналистки Виктории Рощиной в плену РФ является настоящим ударом для тех, кто ее знал. Он отметил, что в российском плену остаются еще много других журналистов, общественных деятелей, руководителей общин с оккупированной территории и обычных людей, которые были захвачены во время российской оккупации.

Напомним, что среди гражданских украинцев, которые находятся в плену России, есть и корреспондент УНИАН Дмитрий Хилюк. Его вместе с отцом российские оккупанты похитили в первые дни марта 2022 года во время оккупации Киевской области. Впоследствии отца отпустили, а Дмитрия незаконно вывезли в Россию.

В июне 2024 года журналистка и подруга корреспондента УНИАН Наталья Богута во время мероприятия в ПАСЕ рассказывала о пытках, которым он подвергается в РФ, где на Хилюка напускают собак, ломают журналисту ребра и отказываются оказывать медицинскую помощь.

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