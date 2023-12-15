Установлен специальный пограничный режим и введены некоторые запреты.

Отныне для пребывания в пограничной полосе необходимо иметь разрешение органа ГПСУ.

Об этом речь идет в сообщении Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ). Там уточнили, что были внесены соответствующие изменения в постановление Кабмина "О пограничном режиме".

"Установлен специальный пограничный режим и запрещен свободный въезд, пребывание, проживание, передвижение лиц и работы, не связанные с обороной или охраной государственной границы, в пределах земельных участков шириной 30-50 м вдоль линии государственной границы на суше, по берегу украинской части пограничной реки, озера или другого водоема", - пояснили в ГПСУ.

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Там добавили, что вдоль линии государственной границы Украины с РФ и Беларусью эти границы расширяются до 2 км на участках, которые предоставлены в постоянное пользование воинским частям Государственной пограничной службы для строительства, обустройства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций.

Ситуация на украинской границе

В течение последних месяцев на украинской границе наблюдалась сложная ситуация из-за блокировки движения грузовиков. Сначала тысячи фур застряли на украинско-польской границе, затем ситуация обострилась и на границе со Словакией.

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