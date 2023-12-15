В ГНСУ сообщили об изменении в пограничном режиме / фото ГНСУ

Отныне для пребывания в пограничной полосе необходимо иметь разрешение органа ГПСУ.

Об этом речь идет в сообщении Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ). Там уточнили, что были внесены соответствующие изменения в постановление Кабмина "О пограничном режиме".

"Установлен специальный пограничный режим и запрещен свободный въезд, пребывание, проживание, передвижение лиц и работы, не связанные с обороной или охраной государственной границы, в пределах земельных участков шириной 30-50 м вдоль линии государственной границы на суше, по берегу украинской части пограничной реки, озера или другого водоема", - пояснили в ГПСУ.

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Фото Новые правила ГПСУ 15 декабря 2023
Фото Новые правила ГПСУ 15 декабря 2023
Фото Новые правила ГПСУ 15 декабря 2023
Фото Новые правила ГПСУ 15 декабря 2023

Там добавили, что вдоль линии государственной границы Украины с РФ и Беларусью эти границы расширяются до 2 км на участках, которые предоставлены в постоянное пользование воинским частям Государственной пограничной службы для строительства, обустройства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций.

Ситуация на украинской границе

В течение последних месяцев на украинской границе наблюдалась сложная ситуация из-за блокировки движения грузовиков. Сначала тысячи фур застряли на украинско-польской границе, затем ситуация обострилась и на границе со Словакией.

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