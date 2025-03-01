За неполные сутки удалось накопить около 23 миллионов гривен.

Совладелец Monobank Олег Гороховский объявил сбор денег "на ядерку": за неполные сутки удалось накопить около 23 миллионов гривен. Между тем бизнесмен признался, что сбор "на ядерку" - это шутка, а деньги будут переданы волонтерам на нужды фронта. Об этом пишет ВВС Украина.

Гороховский объявил сбор после того, как стал известен результат неудачных переговоров президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне. За 10 часов на "ядерку" задонатили 10 миллионов гривен.

По словам владельца Monobank, по состоянию на утро 1 марта деньги внесли около 70 000 участников из 61 страны. По состоянию на 17:00 удалось собрать уже около 23 миллионов гривен.

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Изданию ВВС бизнесмен объяснил, что сбор на "ядерку" - это была шутка, чтобы "сбросить пар" после тяжелого дня. По его словам, он не верит, чтобы кто-то серьезно донатил именно на ядерное оружие.

"Это была шутка. Извините, если разочаровал много людей...Я не понимаю, как эти деньги, которые соберутся, использовать на ядерное оружие, да я это и не планировал", - сказал Гороховский.

Он добавил, что сбор продлится всего сутки, а потом деньги передадут волонтерам на приобретение дронов или гуманитарных нужд для фронта.

"Я сделал за минутку эту "банку", быстро пошерил - и началось это безумие... Но это все очень хорошо показывает, насколько эта тема чувствительна для Украины. Это показывает насколько украинцам больно от того, что происходит", - сказал банкир.

Также он подчеркнул, что никоим образом не координировал свою инициативу с украинскими властями. Но не исключает, что, если когда-то встанет вопрос финансирования ядерных разработок, то присоединится к нему:

"Когда уже дойдет до того, что в конце концов надо будет финансировать какие-то такие разработки... если государству будут нужны деньги, то мы задонатим тогда сами на это, когда к нам обратятся".

Бизнесмен добавил, что если бы речь шла действительно о создании ядерного оружия, то был бы "совсем другой порядок цифр", чем тот, что дает сбор в Monobank, к тому же этот процесс не требовал бы такой публичности.

Ядерное оружие для Украины

Как сообщал ранее УНИАН, Украина может получить ядерное оружие за 1,5-2 года, считает полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан. По его словам, в Европе есть несколько стран, в которых расположено или собственное, или американское ядерное оружие.

Он заявил, что для создания собственного ядерного оружия Украине понадобится от 5 до 7 лет. Однако, если договориться с Францией или Британией об обогащении имеющегося в Украине урана, этот процесс может занять 1,5-2 года.

Первый российский министр иностранных дел Андрей Козырев недавно высказал мнение, что если бы Украина имела ядерное оружие, то ни Россия, ни кто-то другой не осмелился бы начать войну и захватить территорию. Он посоветовал украинской власти делать "ядерное оружие без огласки, потихоньку, максимально секретно и быстро".

Также о желаемом приобретении ядерного статуса Украиной недавно заговорил заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин. "Я не вижу ничего несерьезного или нереального в возвращении ядерного оружия. И эти разговоры должны вестись уже на официальном уровне", - отметил он.

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