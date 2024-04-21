Задержанные намеревались выехать из Украины.

В Национальной полиции раскрыли подробности задержания убийц полицейского в Винницкой области.

Об этом сказала пресс-секретарь Национальной полиции Елена Бережная в эфире телеканала 1+1 в рамках информационного марафона. Она отметила, что нападавшим на полицейских в Винницкой области грозит пожизненное заключение. С двумя задержанными - отцом и сыном - работают следователи, полиция и прокуратура.

"Они были установлены и находились в заброшенном здании. Намеревались выехать за границу, покинуть государство", - сообщила Бережная.

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Нападавшие якобы перевозили боевые гранаты.

"Но, как это было на самом деле, установит следствие, когда будут найдены вещественные доказательства", - отметила пресс-секретарь.

По ее словам, один из нападавших, а именно отец, был ранен полицейским, который погиб во время защиты напарника. Полицейскому удалось сделать несколько выстрелов в ответ.

Также проверяется причастность фигурантов к диверсионно-разведывательным группам. Также следствие должно установить причины нападения на полицейских.

Расстрел полицейских в Винницкой области

В ночь на 20 апреля вблизи села Яланец Бершадской ОТГ в Винницкой области произошел расстрел двух сотрудников полиции. Полицейские остановили легковой автомобиль. Во время проверки пассажиры авто применили огнестрельное оружие. Один сотрудник полиции погиб, второй получил ранения.

Сегодня стало известно, что нападавших задержали в Одесской области.

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