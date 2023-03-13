В МИД отметили, что обвинения в подготовке Украиной госпереворота в Грузии не имеют ничего общего с реальностью.

Недружественные заявления премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили говорят о том, что грузинские власти ищут врага не там, где следует. Об заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Он отметил, что за последние несколько дней премьер-министр и руководство парламента Грузии сделали ряд недружественных заявлений в адрес Украины.

"Почти дословно повторяя тезисы российской пропаганды, представители грузинских властей обвинили Украину в подготовке государственного переворота в Грузии, втягивании ее в войну с Россией, отправке сил для разжигания гражданской войны", – напомнил спикер.

Видео дня

"Мы категорически отвергаем подобные инсинуации, которые не имеют ничего общего с реальностью. Не там ищет врага грузинская власть", – подчеркнул Николенко.

В то же время, спикер выразил убеждение, что заявления грузинских политиков не смогут испортить дружественные отношения между украинцами и грузинами.

"Мы высоко ценим поддержку грузин в то время, когда украинцы борются за свою независимость. Со своей стороны, Украина была и будет оставаться другом грузинского народа, которому желаем не останавливаться в развитии европейского будущего", – сказал Николенко.

Протесты в Грузии и заявления властей

На прошлой неделе в столице Грузии состоялись массовые акции протеста. Люди требовали от властей не принимать закон об "иноагентах", который рассматривался в грузинском парламенте.

Учитывая огромный масштаб уличных протестов, парламент Грузии решил не принимать скандальный закон, и ситуация на улицах быстро успокоилась.

В ходе уличных акций в Тбилиси можно было заметить украинские флаги, также грузины пели украинский гимн. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на это и поблагодарил протестующих за поддержку украинцев. Кроме того, ряд украинских политиков открыто выступили в поддержку протестующих.

Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили, комментируя все события прошлой недели, обвинил украинское руководство во вмешательстве во внутренние дела его страны.

Вас также могут заинтересовать новости: