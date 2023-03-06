"Преподаватели" заявили, что украинские школьники не знают элементарного.

Большая часть учителей во временно оккупированном Мелитополе отказались работать с российскими захватчиками. Вместо украинских специалистов россияне завезли "преподавателей" из Дагестана.

Российские пропагандисты сняли очередной сюжет с фейками об Украине. Так, "исконно русские учителя" из Дагестана на ломанном русском языке рассказывают, что дети в Запорожской области говорят исключительно на украинском языке.

При этом "педагоги" жалуются, что школьная программа не рассчитана на русскоязычных детей, а украинские школьники якобы не знают элементарного.

Видео дня

"Они в 11 классе не знают того, что положено знать в шестом. Например, сколько на планете материков. Также они убеждены, что именно их предки вырыли Черное море", – заявил "учитель географии" Абубакар Мирзабулаев.

Кроме того, женщина в хиджабе заявила, что для школьников "русский язык как иностранный, прямо на уровне английского".

Также новые "учителя" сообщили, что детям в украинских школах ставили оценках якобы в зависимости от того, как школьники знали украинский язык.

Ситуация в Мелитополе - что известно

Оккупанты завозят в город российских врачей и учителей, которых заселяют в студенческие общежития.

При этом в Мелитополе время от времени звучат взрывы. За год оккупации "бавовна" прилетал на базу россиян с десяток раз.

5 марта мэр города Иван Федоров сообщил о новой "бавовне". Вероятно, уничтожены две базы оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: