Большая часть учителей во временно оккупированном Мелитополе отказались работать с российскими захватчиками. Вместо украинских специалистов россияне завезли "преподавателей" из Дагестана.
Российские пропагандисты сняли очередной сюжет с фейками об Украине. Так, "исконно русские учителя" из Дагестана на ломанном русском языке рассказывают, что дети в Запорожской области говорят исключительно на украинском языке.
При этом "педагоги" жалуются, что школьная программа не рассчитана на русскоязычных детей, а украинские школьники якобы не знают элементарного.
"Они в 11 классе не знают того, что положено знать в шестом. Например, сколько на планете материков. Также они убеждены, что именно их предки вырыли Черное море", – заявил "учитель географии" Абубакар Мирзабулаев.
Кроме того, женщина в хиджабе заявила, что для школьников "русский язык как иностранный, прямо на уровне английского".
Также новые "учителя" сообщили, что детям в украинских школах ставили оценках якобы в зависимости от того, как школьники знали украинский язык.
Ситуация в Мелитополе - что известно
Оккупанты завозят в город российских врачей и учителей, которых заселяют в студенческие общежития.
При этом в Мелитополе время от времени звучат взрывы. За год оккупации "бавовна" прилетал на базу россиян с десяток раз.
5 марта мэр города Иван Федоров сообщил о новой "бавовне". Вероятно, уничтожены две базы оккупантов.