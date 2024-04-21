Помощь США

Новые поставки американского оружия повлияют не только на поле боя.

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что без новой американской помощи "существует очень реальный риск того, что украинцы могут проиграть на поле боя до конца 2024 года", или, по крайней мере, поставить российского президента Владимира Путина в позицию, которая позволит ему диктовать условия политического урегулирования, пишет The Wall Street Journal.

В то же время он подчеркнул, что "украинцы вполне способны удержать свои позиции" в этом году, продолжая наносить удары по российским воздушным и военно-морским силам. А помощник министра обороны США Селеста Волландер считает, что новые поставки американского оружия "должны оказать заметное влияние на поле боя". Она указала, что уже есть план, какие возможности считать приоритетными, и поставки лишь ждут утверждения финансирования.

Волландер подчеркнула, что пополнение сил Киева "уже является неотложным" и добавила, что новая американская помощь значительно усложнит для России возможность осуществлять атаки и даст возможность Украине это делать. Она также отметила, что США смогут ускорить поставки благодаря опыту доставки большого количества военной техники в Украину после широкомасштабного вторжения России.

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По словам журналистов, менее очевидным, но потенциально не менее важным является то, что помощь может также поднять боевой дух украинцев. В последние недели украинские войска импровизировали, атакуя российскую бронетехнику и наступающие войска с помощью беспилотников со взрывными устройствами. Больше боеприпасов позволит Украине использовать артиллерию, которая является более разрушительной и может сдерживать противника на большем расстоянии, где он представляет меньшую угрозу для украинской пехоты.

Однако увеличение военных поставок не может помочь Украине с другими проблемами, такими как нехватка военнослужащих. Правительство медленно движется к принятию новых законов для расширения мобилизации, но промедление с политически непопулярными решениями привело к тому, что ряды армии поредели, говорится в статье.

По словам одного из дипломатов НАТО, одобрение финансирования со стороны США, если оно будет завершено, может также подтолкнуть некоторых нерешительных союзников по альянсу к отправке вооружения Киеву.

"Одобрение США большого пакета финансирования, принятого двухпартийным большинством, может заверить осторожных союзников в том, что США все еще поддерживают Украину в ее борьбе с Россией и не дадут ей потерпеть поражение. Европа в целом превзошла США как крупнейшего благодетеля Украины в ее борьбе, но поддержка среди европейских стран очень разнится. Многие страны на юге и западе континента предоставили пропорционально меньше помощи, чем те, что граничат с Россией, такие как Польша и страны Балтии, или те, что заняли решительную позицию против российской агрессии, такие как Великобритания и Германия", – пишут авторы.

Помощь США

20 апреля Палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила законопроект о расходах на военную и финансовую помощь Украине. Теперь документ должен еще одобрить Сенат США, который рассмотрит законопроект во вторник, 23 апреля 2024 года.

Президент США Джо Байден одобрительно отозвался на принятие в Палате представителей Конгресса законопроектов о военной помощи Украине и Израилю. Он призвал Сенат (верхняя палата Конгресса) как можно скорее рассмотреть этот документ и отправить на подпись в Белый дом.

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