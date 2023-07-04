На оккупированных территориях людей призывают отдавать детей "на отдых" в Россию.

Российские захватчики запугивают жителей оккупированных территорий Украины тем, что на подконтрольных ей территориях детей якобы могут отправить "на органы" в другие страны.

Как сообщают в Центре национального сопротивления, такие месседжи оккупационные администрации распространяют в Telegram-каналах. "Отмечается, что российское руководство не рекомендует родителям отправлять своих детей на подконтрольную украинской власти территорию, поскольку в дальнейшем есть риск отправки этих детей за границу в качестве потенциальных кандидатов в доноры органов", - говорится в сообщении.

В то же время жителей оккупированных территорий активно призывают давать разрешение на вывоз детей в Россию через программу лагерей "Мы - дети Волги".

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Похищение детей из Украины: что известно

В мае президент Владимир Зеленский сообщил, что властям доподлинно известны имена 19 тысяч 393 детей, которых незаконно вывезли из страны российские захватчики. Их количество может быть намного больше.

Беаруские оппозиционеры заявляли, что также украинских детей вывозят на территорию Беларуси. Им известно о 2150 таких детей.

На днях председатель Международного комитета Совета Федерации заявил, что Россия за последние годы вывезла из Украины 700 тысяч детей.

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